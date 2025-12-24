直擊／坤達書偉露面了！合體Energy甩閃兵陰霾 他認了：仍在沉澱

記者徐珮華／台北報導

Energy坤達、書偉10月捲入閃兵風波後，今（24）日首度公開露面，與團員牛奶、Toro、阿弟合體出席「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會。5人率先帶來歌曲〈多個朋友〉，演唱結束後，團長牛奶向台下歌迷打招呼：「大家好久不見，我想要多聽大家的尖叫聲！」隨後再獻唱〈Last Christmas〉、〈彩虹〉、〈分合〉，陪伴歌迷度過溫馨平安夜。

Energy睽違多時再度合體。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Energy休團期間持續投入公益活動，身為人父的牛奶感觸特別深，「知道社會有弱勢家庭、需要幫助的小朋友，能夠帶他們唱歌跳舞，對我們來說很溫暖、很開心，也更珍惜自己的生活。」

書偉即將迎來雙胞胎，今晚在台上接收全場祝福。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日前宣布愛妻謝京穎懷孕的書偉，直呼明年對他而言是「很期待的一年」，家中即將多出兩位新成員；不過當牛奶追問雙胞胎性別，他卻神秘直呼「不要問」。他坦言近期仍在沉澱自己，也有感而發感嘆現今社會充滿仇恨與霸凌，希望大家能多點愛心與同理心。

談及近況，Toro笑說自己「沒做什麼」，沒想到下秒立刻被團員爆料忙著吃中藥減肥、積極健身，還被虧直播練舞「可忙了」。隨著明年1月10、11日台北小巨蛋演唱會將至，他表示新的一年必須翻篇、準備全新驚喜，喊話歌迷忘掉9月高雄巨蛋的「腹肌裝」，「我44歲了，吃中藥、斷食都沒用，追求自然、健康、快樂就好了。」

坤達預告台北小巨蛋演唱會將重現高空特技。（圖／記者鄭孟晃攝影）

阿弟透露自己明年將參與戲劇演出，坤達則分享前幾天才和牛奶練習演唱會的高空特技。團員也預告「ALL IN全面進擊」台北場歌單將與高雄場有所不同，期待明年台北小巨蛋演唱會與大家相見。

