直擊「垃圾袋藏貓屍長滿蛆」 殺貓魔提袋棄屍左搖右晃全遭蒐證

游女昨（4日）棄屍過程，被愛貓人士全程直擊。愛貓人士提供

台北市信義區爆出震撼全台的棄貓屍案，現在「蒐證畫面」首度曝光！一名長期追查此案的愛貓人士受訪透露，自己從11月開始就懷疑游姓女子在家中虐貓，陸續向動保處報案多達3次卻「都被敷衍」，氣到心灰意冷後，他只好「自己當柯南」，展開一連串私下跟監、蒐證，終於在昨（4日）晚間跟到游女準備丟垃圾，把驚天棄屍現場拍得一清二楚。

從愛貓人士提供的現場影片可見，游女手上提著一咖黑色垃圾袋，重量明顯異常、被她拖得左右搖晃，整個袋身鼓到變形。拍攝者說：「我一看到就知道不對，那袋一定有東西，不是一般垃圾。」

廣告 廣告

清潔員從垃圾袋內找出貓屍，已經長滿蛆。愛貓人士提供

事後證實，該袋內正是2具成貓屍體。另一袋則已被丟進垃圾車內，最終在木柵焚化爐被找回，裡面被發現有9隻幼貓、1隻成貓 的屍體，共計12具貓屍，震驚所有人。

爆料者表示，他最早在11月就發現游女住處附近頻繁傳出異臭，也曾在社區看到疑似動物殘跡，因而向動保處報案，「第一次說會處理、第二次說已關心、第三次乾脆回我『環境無異狀』。」

甚至為此向議員陳情，沒想到動保處的正式回函竟然寫著：「經訪視後，游女家中環境並無異狀。」

讓他氣到大罵：「如果沒異狀，那麼12具貓屍是從天上掉下來的嗎？」

因動保處遲遲不處理，愛貓人士決定自己採取行動，他在游女家附近觀察多日，並掌握她倒垃圾的習慣，終於在昨晚掌握到關鍵一刻，直擊她提著「疑似屍袋」到垃圾車前，並用手機完整拍下丟棄過程，成為警方後續蒐證的主力。

他說：「看到她把那麼重的袋子丟上去，我心裡已經準備好要去垃圾車撿屍了。」畫面中，他也確實立刻衝向垃圾車，請求清潔隊員「開袋確認」，才找出兩具貓屍。

愛貓人士情緒激動地表示：「如果動保處有好好查，這 12 隻貓根本不用死。」

網友更痛批：「官員坐辦公室寫報告很好看，我們民間每天在收屍！」

目前警方已蒐證，包括垃圾車開袋畫面、民眾提袋到派出所影像等，後續將由動保處提供完整資料認定是否為虐待、是否累犯，必要時移送法辦。



回到原文

更多鏡報報導

惡女棄12貓屍丟垃圾車畫面曝 愛貓人沿路跟監蒐證追到焚化爐崩潰撿屍

獨家／北市警遭搶300萬爆3疏失 被害人跨區點名承辦！員警火速調職

夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差