直擊》士林夜市倒店潮未歇！高租金、形象重創陷惡性循環

士林夜市近年受負面新聞、高租金等影響，商圈倒店潮未平。(照片/游定剛拍攝)

北市規模最大、國內外旅客必訪的士林夜市，早年陸客開放自由行全盛時期，假日單日來客量曾突破10萬人，攤商數更一度超過2700家，儼然成為國際觀光客認識台灣夜市文化的重要地標。

然而，2020年疫情重創觀光產業，士林夜市首當其衝，出現近百家骨牌式倒店潮。即便疫情解封後人潮逐步回流，商圈卻未迎來真正復甦，反而接連因黑心業者坑殺觀光客、食安爭議等事件多次登上新聞版面，形象嚴重受損，不少旅客卻步。

文林路上原陽明戲院旁黃金三角店面，近年換過多次業者，如今仍待租中。(照片/游定剛拍攝)

此外，商圈內攤商販售內容高度重複，缺乏特色與創新，在地居民早已不再消費。即便假日尖峰用餐時段仍可見人潮絡繹不絕，但實際買氣卻與過往相去甚遠，「有人潮、沒錢潮」成為夜市現況，不少攤商叫苦連天，直言「賣一個晚上賺不到1千元」。

廣告 廣告

士林文林路某店外高掛「房東體諒房客優惠價」布條引熱議。(照片/游定剛拍攝)

《中時新聞網》昨(4日)周末晚間實地走訪商圈一級戰區發現，文林路、大東路一帶，近40間店面高掛招租看板。其中，文林路上一處店面甚至拉出「透天店面，房東體諒房客，優惠價每月11.8萬元」的布條，卻長時間乏人問津。

士林夜市大東路口黃金店面掛上招租看板。(照片/游定剛拍攝)

不具名房客無奈透露，商圈內有些房東為大地主，看準疫情後民生與經濟逐漸回溫，開始大幅調漲租金，「有在地老店經營30年，房東一次就要漲3萬元」，讓原本利潤有限的小本經營店家難以支撐，只能被迫搬遷另覓新址，甚至提前熄燈號，導致商圈再度出現倒店潮，「房東寧可空租，也不願降租」。

士林大東路上代租已久店面圍上圍籬。(照片/游定剛拍攝)

觀光客滿心期待走進夜市，映入眼簾的卻是一間間歇業空店、招租看板林立的蚊子館，長期下來，自然留下「不熱鬧、不好逛」的負面印象，進一步削弱來客意願，讓店家更難生存，形成難以逆轉的惡性循環。

士林夜市周末晚間美食街人潮絡繹不絕，但不代表買氣。(照片/游定剛拍攝)

從國際觀光客必訪地標，到滿街空店與招租看板，士林夜市的轉變令人唏噓。當結構性問題長期被忽視，昔日的熱鬧與榮景，也只能成為老台北人記憶中的風景。

更多中時新聞網報導

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖

NBA》布朗發洩轟50分 綠軍斷快艇6連勝

火災難滅 光電隱形危機悶燒中