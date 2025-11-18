直擊／夜賞銀杏太夢幻！秋夜散步期間限定開放 昭和紀念公園染成整片金黃

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／日本東京報導

每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，東京最具代表性的賞銀杏景點「國營昭和紀念公園」已經進入最佳觀賞期，園方更舉行期間限定的「秋夜散步」，夜間點燈照亮整排銀杏，景緻相當壯觀且夢幻！

本次開放區域包括鄰近西立川入口的かたらい銀杏並木以及靠近立川入口的運河區以及日本庭園，自即日起到11月30日期間限定開放，點燈時間為16時30分開始至20點30分，成人入場券為450元，若要加碼觀賞日本庭園，還需要另外購買票券。

國營昭和紀念公園距離新宿車程約40至50分鐘，是橫跨日本東京都的立川市與昭島市之間的國營公園，於1983年（昭和58年）10月26日正式開業，同時紀念昭和天皇在位五十周年；昭和紀念公園面積多達165公頃，前身為駐日美軍立川航空基地的舊址。

期間限定的「秋夜散步」，夜間點燈照亮整排銀杏，景緻相當壯觀且夢幻！（圖／記者盧逸峰攝）

