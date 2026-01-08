（直擊）大咖來了！古天樂來台宣傳《尋秦記》 猛虧宣萱「在香港都沒東西吃？」

〔記者許世穎／台北報導〕電影《尋秦記》延續港劇經典，在港澳上映後氣勢驚人，上映一週累計票房衝破5000萬港幣(約台幣2億元)。身兼總監製及主演的古天樂今(8)日暌違12年再度為宣傳電影來台，更帶著女主角宣萱同行，宣萱說很開心來台灣，一想到台灣就迫不及待想吃美食，當場被古天樂猛虧：「妳在香港是不是都沒東西吃啊！」

宣萱(左)和古天樂一同來台宣傳《尋秦記》。(記者許世穎攝)

兩人此次來台，出席六場見面會門票全數秒殺，今下午率先出席試片場，宣萱透露，上一次來台灣就是宣傳港劇《尋秦記》，「真的沒想過會因為這部電視劇，又把我帶回台灣，最開心的當然是可以吃到很多好吃的」。更感性表示，能和觀眾一起看電影、聊天、吃飯，讓回憶變得更加美好，「這已經不只是一部作品，而是一種情懷。」

宣萱(左)和古天樂看到當年宣傳港劇《尋秦記》的照片相當驚喜。(記者許世穎攝)

古天樂也說，這次來台特別開心，同時感謝觀眾多年來的支持，「能受到這樣長久的喜愛相當難得，好像沒有一部作品是這樣，其實從來沒想過會走到今天，所以只要有機會宣傳，我都希望能親自跟每一位觀眾見面！」

被問到來台最想做的事，宣萱當場點名想吃白苦瓜蜂蜜、大腸包小腸，讓古天樂當場虧：「妳在香港到底有沒有東西吃？怎麼每次都在想吃的！」讓宣萱當場回「我每天都吃很多！」逗趣互動讓現場笑聲不斷。

古天樂(右)仔細看著當年宣傳港劇《尋秦記》。(記者許世穎攝)

由於古天樂已透露正在製作「加長版」，更驚爆電影其實有第三個結局已經拍好！他今天被問到坦言正加緊後製，但還是要看票房表現，「還在努力，希望時間能趕得出來。後製其實等於再拍一部電影，我昨天也是工作到凌晨一點多才睡覺！」《尋秦記》將於明(9)日在台上映，兩人稍晚也將出席台灣首映會。

