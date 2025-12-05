直擊／大咖日星壓軸抵達高雄AAA！機場粉絲驚見嚇喊：是佐藤健

娛樂中心／高雄報導

佐藤健來台。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

日本大勢演員佐藤健因參演《戀愛可以持續到天長地久》天堂醫生一角，在台灣擄獲大批少女，他受邀出席Asia Artist Awards，5日下午從日本出發，約17點抵達小港機場，穿著褐色針織高領上衣，親切打招呼，與粉絲致意。一路親切打招呼的他不論是左邊、右邊都有顧及到，最後在工作人員的護送下上車準備離開。

佐藤健親切打招呼。（圖／記者謝文彥、林正和攝影）

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

