直擊／大巨蛋成GD家！全場狂呼「龍哥」 喜獲：我愛你

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）連2天於臺北大巨蛋舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch in TAIPEI Encore》演唱會，今（2日）第二場一開始就歡迎大家來到他的家，自我介紹名字時候，聽到台下粉絲喊「龍哥」，還用中文笑說：「我知道」，昨天沒說的我愛你們，今天也不吝嗇的說出口。

GD今日帶來〈POWER〉和〈HOME SWEET HOME〉後，提及今日的《Übermensch》是在台北的最後一場演唱會，並表示：「歡迎來到我的家」，並用中文做了自我介紹，讓全場大喊：「龍哥！」他也用中文笑說：「我知道」語氣十分寵溺。

另外，昨日GD詢問大家愛不愛自己時候，大家說愛他之後，他則只是說了「我...」，並沒有和台粉雙向告白，不過今日詢問後，在全場狂呼：「我愛你」時候，則不吝嗇的回應說道：「我愛你們。」



