直擊／大S紀念雕像準時揭幕！S媽雨中痛哭抱緊具俊曄 哀傷顫抖喊：寶貝重生了

大S紀念雕像揭幕。鄒保祥攝

今（2日）適逢大S忌日，下午2點在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，親友們也風雨無阻陸續抵達現場。而揭幕儀式由小S、S媽、具俊曄共同進行，在雕像示人的瞬間，S媽忍不住痛哭，抱住一旁的具俊曄，而小S伸手摸了摸雕像，S媽也輕輕抱抱雕像，感受大S的美好。

具俊曄（左起）、S媽、小S進行揭幕。鄒保祥攝

白色紀念雕像以大S為原型，她頭戴蝴蝶結、身穿連身洋裝，輕閉雙眼，雙手交疊放在胸前，神情安詳溫柔，彷彿靜靜感受春風拂過。雕像中，她的長髮與裙擺隨風揚起，臉上帶著淡淡笑容，整體氛圍柔和而寧靜，正如她生前給人如沐春風般的溫暖印象。

為了讓大S的美麗永存於世，具俊曄與親友共同策劃了紀念雕像的建立，從選址到設計，他都投入了極深的情感，並選在離世滿一週年的今日揭幕，這座雕像不僅是藝術品，更是他對妻子「永恆守望」的具象表現。

大S雕像揭幕。鄒保祥攝

現場親友共同緬懷大S，小S強忍淚水主持忌日追思，在眾好友泣不成聲之際，仍不忘以招牌幽默調侃「七仙女」成員，S媽更聲音顫抖，悲慟喊：「寶貝重生了，我愛妳。」



