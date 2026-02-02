直擊／大S逝世週年！S媽率先現身園區 現場狀況曝

S媽稍早低調抵達金寶山碑林名人區。（圖／東森新聞）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園。今 （2日）迎來逝世週年忌日，其丈夫具俊曄及S家將於下午舉行紀念雕像揭幕儀式，屆時藝人好友都將出席見證，稍早S媽與家人已先行抵達現場。

大S逝世滿一年，其丈夫具俊曄經常無畏風雨到金寶山陪伴亡妻，而S媽黃春梅不時也會在社群抒發思女之情，坦言自大S離世後情緒一度潰堤，難以入眠求助身心科，小S演藝工作也全面停工，與家人一同療傷。

大S紀念雕像今舉行揭幕儀式。（圖／記者沈芳宇 攝影）

大S紀念雕像今舉行揭幕儀式。（圖／記者沈芳宇 攝影）

廣告 廣告

如今迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄親手設計的雕像也於近日完工，將於今日下午舉行揭幕儀式，稍早，S媽與家人緩緩步入園區，現場飄起綿綿細雨，雕像由粉紅色布包住，一旁的紀念碑刻上S字樣，而先前具俊曄接受南韓節目訪問時也表示：「一定要來的，熙媛現在躺在那裡，比我還要辛苦得多。」可見對於亡妻的思念。



【更多東森娛樂報導】

●大S離世將滿1年！紀念雕像2/2揭幕 具俊曄未來動向曝光

●嘻小瓜包6600挨酸全場最少！陳漢典、Lulu回應了 真實反應曝

●姚元浩、鬼鬼錄影爆口角！情緒失控險動手嗆：真的想揍妳

