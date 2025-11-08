直擊「天津大麻花」製作 手勁一掐見真章
天津大麻花作為百年老字號美食，如今已成功融合傳統工藝與現代科技，吸引眾多遊客前來品嚐。這種被譽為天津三絕之一的美食，從原材料處理到包裝出廠的20多道工序已實現機械化生產，但最關鍵的搓製工藝仍需依賴老師傅的手工技藝。面對健康飲食風潮的挑戰，業者不斷創新，開發高纖麻花等新產品，並拓展線上通路，既保留了傳統風味，也順應了時代發展。
在天津，夾餡大麻花已成為許多觀光客必打卡的美食體驗。這種酥脆香甜的傳統點心被譽為天津三絕之一，店內各式麻花產品琳瑯滿目，吸引了大量顧客。一位天津民眾表示，她今天買了麻花和孩子喜愛的一些零食與糕點。另一位來自大陸的觀光客則熱情地分享，因為特別好吃，他一次購買了12份麻花帶回家。
製作天津大麻花的過程精細複雜。桂發祥十八街麻花生產間副主任趙寶陽解釋，搓製麻花的第一步是「對條」，即將「白條」按比例分開。麵粉搓揉而成的白條與混著濃濃芝麻香的麻條白黃交錯，再鋪上由核桃、糖薑片等十幾種小料調製的酥餡，香氣撲鼻。
趙寶陽進一步說明關鍵的製作技巧：「把這一段往懷裡一掐，也就是將這個餡料裹在條裡，這個時候要注意好角度和力度，不能露餡也不能疊條。雙手勁一樣之後，雙手提起自然形成。最後一步是進行麻花的一個『掐嘴兒』，將條都順起來。」在這個過程中，兩端收口的鬆緊度尤為重要，太緊會影響口感，太鬆又容易散開，每一步驟都考驗師傅的手藝。
趙寶陽強調，十八街麻花最大的特點是夾餡，各種小料混合在一起，形成一種複合香氣。隨著時代發展，天津老字號也走向智慧化，從傳統的手工油炸變成現在的智慧生產線，規模更大，產量也更高。在現代化工廠中，輸送帶上的麻花整齊排列，智慧產線精準控溫，從原材料預先處理到包裝出廠的20多道關鍵工序已全面機械化。
然而，天津桂發祥十八街麻花的講解員表示，最關鍵的搓製工藝仍堅持手工完成，因為「它無法被機械替代，這個也是保證麻花口感非常重要的一個地方」。面對健康飲食風潮興起帶來的挑戰，傳統麻花業者靠手工技藝結合智慧產線，研發高纖麻花等新產品，拓展線上通路，既守住了百年味道，也積極創新升級。
更多 TVBS 報導
「酒矸」裝紅茶！ 70年古早味傳承3代恐失傳
關稅衝擊 青海藏毯成本增「歐美單少4成」
速食店「雙11優惠」開跑！拿坡里大披薩、炸雞桶僅199元
手路菜任吃！ 總鋪師分租找室友 月給6千券包吃
其他人也在看
台南玉井「綠金」香莢蘭入菜 香草麵包、梅子雞、鹹豬肉美味行銷
香莢蘭是台南玉井區新興的熱門作物，由於經濟價值高，有「綠金」之稱，公所今天舉辦推廣活動，強化產地品牌特色，民眾前進專業栽培的馥悅農場，了解種植與加工成果，香草系列的巧克力、麵包、咖啡等創意料理，讓人大快朵頤，並認識可以應用入菜的香草梅子雞、香草鹹豬肉，從田野到餐桌的全程體驗，深獲好評，美味行銷策略奏自由時報 ・ 1 天前
明州聖保羅市 選出首位苗族女市長賀王高麗
明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang...世界日報World Journal ・ 14 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 14 小時前
名單外洩！39歲韓星IG誤傳「啪啪價目表」警方介入 經紀公司切割急解約
南韓39歲音樂劇男星金駿永（김준영）近日深陷私德爭議風暴，他憑藉《拉赫曼尼諾夫》、《莫札特傳》等舞台劇走紅，人氣正值巔峰，怎料卻因「手滑」在個人IG私帳上傳一張疑似「啪啪價目表」的截圖，內容曝光後引爆韓網炸鍋，現在警方也已正式介入調查。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷
（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。中央社 ・ 14 小時前
雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽 國際選手齊聚三條崙
「2025雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」今天(8日)在四湖鄉三條崙海水浴場盛大登場，來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南與台灣好手追風逐秀絕技，點亮國境之西熱情活力，展現雲林海岸線活化與永續發展的成功典範。雲林縣長張麗善、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、四湖鄉長吳勁葦、立委張嘉郡等一起為比賽鳴笛，200多名國內外愛好水上活動選手將在為期兩天活動中，享受風箏衝浪、水翼Pump競技樂趣，也吸引眾多喜愛水上運動民眾觀看比賽，體驗各項關卡遊戲。張麗善指出，三條崙海水浴場過去因海岸環境變化一度停滯，但近年來雲林縣政府與四湖鄉公所攜手雲嘉南濱海國家風景區管理處及海洋委員會，共同投入環境改善與活動推廣，已成功轉型為國際級的水上運動基地，讓這片海岸重現活力。張麗善表示，三條崙海水浴場擁有穩定且安全的風速，非常適合風箏衝浪等水上活動，「國際風箏衝浪邀請賽」自5年前開始比賽後，成為國內外愛好者心中國際風箏衝浪聖地之一，每屆比賽吸引日本、韓國、越南、印度、俄羅斯等多國好手齊聚雲林，展現地方的國際化能量。張麗善說，透過風箏衝浪賽事，不僅帶動地方觀光與經濟，也讓更多青年與親子家庭走入海岸，體驗海台灣好新聞 ・ 9 小時前
桌球》排名資格第4次賽 巴黎奧運國手簡彤娟出線
115年中華桌球排名資格賽進入後半段，今天結束第4次賽角逐，女子組巴黎奧運國手簡彤娟擊敗同屬國泰人壽削球新星陳佳宜，7年內第5度當選國手；合作金庫銀行蘇珮綾也擊敗昔日學姐陳思羽出線。男子組由馮翊新、黎彥君取得排名賽席位。TSNA ・ 8 小時前
解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因
台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，昨（6日）中午終於全面解禁運輸，今（7日）凌晨0時開放批發屠宰，但中台灣最大批發市場建國市場，今早整排豬肉攤仍無肉可賣，砧板上空無一物一片冷清。有攤商說，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，7日開放後，國內的肉品市場會在7自由時報 ・ 1 天前
「這5件事不做」骨頭會快速變脆！醫示警 教你每天這樣做補回來
說到骨質疏鬆併發症，脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題，但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師就來分享預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略！ 1、預防骨質流失 骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元兇！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱。這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短。統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上，就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。 2、負重運動強化骨骼缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」，當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化。令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！ 3、維生素D3強化吸收維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手。當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼。最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D常春月刊 ・ 1 週前
豬肉攤開市 盧秀燕赴市場關心豬肉供需、價量情形
【民眾網諸葛志一臺中報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤 8日全面回歸正常。台中 […]民眾日報 ・ 11 小時前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 18 小時前
發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世
DNA雙螺旋結構共同發現者、諾貝爾生醫獎得主詹姆斯·華生(James D. Watson)6日逝世，享年97歲。1953...世界日報World Journal ・ 14 小時前
光復郵筒被沖走 竟成網拍商品 花蓮郵局急追回
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。中時新聞網 ・ 14 小時前
台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客
今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，自由時報 ・ 18 小時前
幫太子集團轉資產通風報信！管家凃又文交保30萬 檢方怒提抗告
據《ETtoday新聞雲》報導，檢方指出，太子集團由主嫌陳志操控，長期進行跨國電信詐騙，並由中國籍親信李添在台設立洗錢據點。王昱棠負責開設人頭公司，辜淑雯則招募人員，李守禮與邱子恩協助處理李添的個人事務。凃又文則負責集團在台的重要不動產，包括和平大苑11戶豪宅的管...CTWANT ・ 1 天前
新疆破紀錄特大暴雪 貨車拋錨１３人困國道
大陸近日遭遇極端天氣，新疆降下破紀錄特大暴雪，積雪厚度達50公分，12級強風導致13名工人被困國道！北京空污連13小時處「重度」，能見度不足500公尺，市民需戴口罩。此外，山東德州因大霧實施高速公路臨時交管，大陸氣象部門也預報10號將有新一波冷空氣影響中東部地區。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
伊甸攜手民間企業 助偏鄉孩子圓夢
伊甸基金會舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感恩童樂日」活動，邀請伊甸課輔班的孩子們走進碳佐麻里臺南新興園區，度過充滿歡笑的一天。活動安排孩子們於誠品生活臺南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，並前往「移動Fun樂園」盡國立教育廣播電台 ・ 6 小時前
ChatGPT吐大白話 李艷秋酸：「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？
總統賴清德在國慶演說中，談及國防預算的增加，首曝要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。資深媒體人李艷秋表示，美國要求我國防預算要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來；她不禁質疑，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？中時新聞網 ・ 9 小時前
「大海開吃」彌陀盛大登場！陳其邁端海口澎湃美味 虱目魚節海派啟航
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁今（8）日出席活動台灣好報 ・ 14 小時前
啦啦隊女神飛出國穿太辣！胸前拉鍊下滑「整片事業線」粉絲嗨爆
（記者張芸瑄／綜合報導）啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員， […]引新聞 ・ 1 天前