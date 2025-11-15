直擊/一天連唱三場！山下智久見台下舉一物超驚訝 承諾粉絲挑戰吃臭豆腐

日本男神山下智久於15日當天，一連舉辦早中晚三場「Talk＆Mini Live」見面會，與粉絲近距離互動。他在午場一開場就帶來2006年發行的名曲〈擁抱我小姐〉，點燃全場氣氛，過程中不僅多次向台下送上飛吻，也以中文親切打招呼：「大家好！我是山下智久。」儘管男神今天一早7點就起床準備，但他不顯疲態，整個人活力滿滿，狀態相當好。

日本男神山下智久15日一連舉辦三場「Talk＆Mini Live」見面會與粉絲近距離互動。（圖／HIGH HOPE 提供）

下午場一開場，山下就興奮用中文喊：「大家好！」表演完第一首歌曲後，山下以中英日三語言切換，向全場打招呼：「謝謝大家今天來，雖然時間很短，但很想跟大家製造難忘回憶，希望可以開心到最後。」他也不忘照顧後排粉絲：「後面的粉絲看得到嗎？我的視力很好哦！」相當親民。

山下這次來台，在一天內舉辦三場見面會，總共吸引3900名粉絲朝聖。他昨天受訪時坦言，因為很久沒來台灣辦活動，想跟粉絲傳達他的心情，「雖然很辛苦，但還是硬塞進第三場。」，更令人佩服的是，他在下午場透露，自己今天一早7點就起床了，去了三溫暖和健身房，「還去了冷水池，溫度超低，一跳進去整個人都醒了。」

山下分享，不論是工作或是私底下，已經來訪台灣多次，相當喜愛這裡的美食，這次有吃到了牛肉麵，「牛肉燉得很軟，粗麵條很有嚼勁，非常好吃。」聊起台灣最特別的美食，山下笑說，應該就是臭豆腐，「吃臭豆腐應該需要點勇氣，但我自己應該有辦法吃」，這時台下有粉絲大喊，希望他能紀錄下自己嘗試臭豆腐的模樣，寵粉的山下秒回：「真拿你們沒辦法！那就吃吧！」引全場尖叫連連。主辦方也在活動上特別送上小籠包與珍珠奶茶，讓山下邊吃邊讚嘆：「真的太好吃了！」

山下智久承諾粉絲會挑戰吃台灣美食臭豆腐，並記錄下來。（圖／HIGH HOPE 提供）

到了粉絲互動環節，山下見到全場粉絲熱情舉起手上應援小物後，相當感動，其中一名粉絲帶著一個多年前的資料夾，讓山下超級驚訝，直接請該名粉絲將資料夾拿到舞台前，也對於支持他這麼多年的粉絲們表達感謝。

見面會來到尾聲，山下感性說道，今年是他第一次開粉絲見面會，「40歲對我來說是很重要的里程碑，很想跟大家見面來傳達心意」，並講到40歲就會讓他想到老鷹，「老鷹在這年紀會暫時飛不起來，牠們必須用自己嘴巴把羽毛拔下來，這過程很痛，但如果中途放棄就會永遠飛不起來並死去」，藉此勉勵自己，可以再次鼓起幹勁，「再努力10年、20年，會很努力到30週年在天空飛翔」，也希望粉絲能繼續支持他。

山下智久帶來三首表演，讓台下粉絲尖叫連連。（圖／HIGH HOPE 提供）

最後，山下智久一連帶來〈Loveless〉及〈Party Don't Stop〉兩首歌，尤其〈Party Don't Stop〉唱到一半時，他興奮得在台上脫掉外套，再掀一波高潮，結束演出後更不忘告白粉絲們：「你們愛我嗎？我愛你，掰掰~」為下午場見面會劃下完美句點。

