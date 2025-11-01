直擊／太嗨了！GD小雛菊花車繞場大巨蛋 自稱「龍哥」反差萌撩暈4萬粉
韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）今（1日）明兩天首度唱進台北大巨蛋，安可時乘坐花車環繞看台區，近距離地看清4萬歌迷，給足台灣歌迷驚喜！
GD首度唱進大巨蛋誠意滿滿，今晚在安可橋段時因應場地準備了環場花車，車身上還裝飾著GD鍾愛的小雛菊，他一邊演唱〈 THIS LOVE〉〈 1 YEAR〉〈 I BELONG TO YOU〉等安可曲，一邊發送小禮物給幸運觀眾，讓4萬歌迷為之瘋狂。
今晚GD心情大好，在演出尾聲除了用中文萌說：「喜歡喜歡好喜歡，真的喜歡。」還問歌迷「我的tour好嗎？」然後緊接著說：「沒關係！」但一再強調「我很開心，真的真的。」還一度與觀眾對話，超萌的自稱「龍哥」，笑翻全場。
GD今也再度提到明年是BIGBANG的20週年，目前正在準備中，也提到已官宣的科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），透露明年4月將有正式的合體舞台，笑說：「我也會在那，如果你們有空，可以來。」聽到台下歌迷大喊love forever，讓GD不禁跟著學，在演唱〈DRAMA〉前更操控起全場燈光，反差萌逗樂粉絲。
