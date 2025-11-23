直擊／女兒開唱！子瑜媽遭爆料「緊張到像嫁女兒」熱舞嗨跳應援全被拍

記者林汝珊／高雄報導

TWICE世巡高雄站第二日開唱。（圖／讀者提供）

韓國女團TWICE本週末在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，今（23日）第二天開唱。子瑜更爆料媽媽在開唱前的逗趣反應，讓她直喊：「超級搞笑。」

演唱會中段，每位成員輪番帶來風格鮮明的個人之作，魅力各具特色，展現不同面貌的舞台實力與音樂才華。之後全員再度合體，以〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉、〈Dance The Night Away〉等破億收聽金曲持續掀起全場合唱。

子瑜媽媽開心跳舞，為女兒應援。（圖／讀者提供）

子瑜感性喊話：「我知道這次高雄演出，你們為了迎接我們做了很多準備，很多應援爸媽都有傳給我看。」坦言在演出前心情相當激動，更爆料媽媽比她還緊張，「媽媽說就好像在嫁女兒一樣」讓成員直喊「是跟誰結婚呀？」子瑜接著表示現在的開心，無法用言語形容。

