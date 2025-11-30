直擊／好市多黑五最後一天「幾乎不補貨」厚奶茶售罄 民眾還瘋搶這1物

記者李育道／台北報導

好市多黑色星期五購物週今（30）日進入最後一天，一早就已出現結帳人龍。（圖／記者李育道攝影）

好市多黑色星期五購物週今（30）日進入最後一天，《三立新聞網》直擊汐止店現場，許多特惠品項已所剩無幾。據知情人士透露，由於活動倒數，業者今日不再追加補貨，「架上賣完就真的沒了」。像是第三天啟動優惠的義美厚奶茶（946毫升×3瓶），（原價149元、特惠價119元、現折30元），因數量有限，開店2小時即全數售罄。

第三天啟動優惠的義美厚奶茶（946毫升×3瓶），（原價149元、特惠價119元、現折30元），因數量有限，開店2小時即全數售罄。 （圖／記者李育道攝影）

今年好市多「黑色購物週BlackFriday」自11月24日至30日展開，營業時間也同步提前至8:00開門，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元。記者今日在現場觀察，因為沒有追加，許多熱門商品都呈現一上架就被秒掃光的狀況。「ARIEL抗臭新配方洗衣精補充包」今年現折190元，每張會員卡限購6箱，幾乎所有會員都是1至2箱起跳，搶購相當踴躍。

「ARIEL抗臭新配方洗衣精補充包」今年現折190元，每張會員卡限購6箱，幾乎所有會員都是1至2箱起跳，搶購相當踴躍。（圖／記者李育道攝影）

今日才加入折扣的關山一級御用米（9公斤），（原價569元、特惠價455元、現折114元），不少民眾一袋接一袋扛走。其他熱銷商品也陸續被掃空，包括：

PGI名廚美饌港式蘿蔔糕（原價315元、特惠價245元、現折70元）

PGI名廚美饌港式蘿蔔糕（原價315元、特惠價245元、現折70元）銷售相當好。（圖／記者李育道攝影）

MEGRHYTHM蒸氣眼罩舒緩氣享組36片（原價685元、特惠價525元、現折160元）

IRISOHYAMA日本製握式暖暖包（原價349元、特惠價279元、現折70元）

巴黎萊雅金緻護髮精油茉莉小蒼蘭100ml×2入（原價839元、特惠價659元、現折180元）

落建頭皮洗髮露900ml×2入（不同款皆有折扣，約原價839〜999元、特惠價659〜799元、現折180〜200元）

媽媽族群瘋買的TOMICA聯名尿布（原價1099元、特惠價875元、現折224元）也被掃到僅剩L號尺寸。（圖／記者李育道攝影）

知情人士也指出，因為今日是活動最後一天，好市多不會再加量，一些先前造成搶購的品項如義美厚奶茶、第四天開放的紅龍雞塊都「幾乎秒殺」。此外，媽媽族群瘋買的TOMICA聯名尿布（原價1099元、特惠價875元、現折224元）也被掃到僅剩L號尺寸。

今日才加入折扣的關山一級御用米（9公斤），（原價569元、特惠價455元、現折114元），不少民眾一袋接一袋扛走。（圖／記者李育道攝影）

黑五結束後，緊接著由「CyberMonday超級網購星期一」接棒，活動期間自12月1日至12月7日，共有超過300件商品下殺，包括Philips、Samsung大尺寸電視、Sharp雙門冰箱、Whirlpool蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等，一般會員單筆滿8800元即可折800元。

黑鑽會員則可自即日起搶先進入CyberMonday頁面，11月30日前即可提前享有「滿8800元折800元」優惠；12月1日起活動正式開跑，全體會員皆能參與相同滿額折抵。

紅龍雞塊僅上架上數量。（圖／記者李育道攝影）

會員幾乎都是1-2箱採購特惠商品。（圖／記者李育道攝影）

MEGRHYTHM蒸氣眼罩舒緩氣享組36片（原價685元、特惠價525元、現折160元）（圖／記者李育道攝影）

