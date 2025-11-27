直擊／好市多黑五超夯雞塊一上架秒殺！「狂降2.3萬元」珠寶買氣曝

記者施春美／台北報導

好市多紅龍冷凍雞塊，今降價百元，幾乎一上架，就幾乎被搬空。(圖/記者施春美拍攝)

美式賣場好市多 (Costco)「黑色購物週 Black Friday」今(27)日進入第四天，備受矚目的除了降價2.3萬元的珠寶外，還有向來超夯、今降價百元的紅龍冷凍雞塊，且限定今日才有優惠價。《三立新聞網》今早現場直擊，儘管每張會員卡限購一包紅龍雞塊，同樣一上架沒多久就幾乎搶空。

「黑色購物週 Black Friday」11月24日～30日連7天登場，活動期間營業時間提前至8:00開門。今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元。《三立新聞網》今（27日）直擊好市多內湖店，以了解頗受歡迎的紅龍雞塊，及降價2萬多元珠寶的銷售情形。

其中，今日限定每包降價百元，即原價479元、特價379元的紅龍冷凍雞塊上架沒多久，就有消費者瘋狂搬貨，儘管一張會員卡限購一包，沒多久貨架上就幾乎銷售一空。工作人員也驚呼，「我剛才裝滿貨架上的紅龍雞塊啊！沒想到這麼受歡迎。」

好市多黑色購物節，降價2萬多元的珠寶區仍乏人問津。(圖/記者施春美拍攝)

至於原價近9萬元的1.88克拉鑽石耳環，降價2.3萬元後，特價6萬6999元，以及原價9萬6699元的2克拉鑽石戒指，此次降價2萬元，特價7萬6699元，《三立新聞網》記者實際觀察，幾乎無人問津。

好市多27日推出的降價2萬多元的珠寶區，現場逛購的人潮非常少。(圖／記者施春美拍攝)

而紅龍冷凍雞塊之所以備受青睞，是因為被許多民眾稱許，口感近似麥當勞雞塊，兩者的供應商均為「碁富食品公司」。針對今天是否會對紅龍冷凍雞塊再行補貨，好市多表示，目前尚無法確定。



