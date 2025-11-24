直擊／好市多黑五首日逾250人排爆！「這2台」最多人搬 人氣商品悄下殺

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多(Costco)「黑色購物週 Black Friday」今(24)日起登場，活動首日開店前超過250人排隊，85吋QLED顯示器下殺2.7萬首日最殺，家電類洗衣機、電冰箱詢問度高，不過最多人搬的商品是空氣清淨機和兩件式家庭劇院組，最受矚目的黃金、珠寶類優惠尚未登場。

好市多黑五首日！空氣清淨機、兩件式家庭劇院組最多人搬

好市多黑色購物週三合一空氣清淨機同樣搶手。(圖／記者賴俊佑攝影）

「黑色購物週 Black Friday」11月24日至11月30日連7天登場，活動期間營業時間提前至8:00開門，年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元；《三立新聞網》記者直擊好市多內湖店，8:00開店前超過250人排隊，最多人搬貨商品式下殺8000元的BOSE兩件式家庭劇院組和下殺1200元的DYSON三合一空氣清淨機。

好市多內湖店活動首日開店前超過250人排隊等進場。(圖／記者賴俊佑攝影）

好市多人氣商品精油香皂、益生菌通通下殺

另外還有多款好市多人氣商品，也在「黑色購物週 Black Friday」期間祭出優惠價，包括每公斤下殺550元的日本A4和牛紐約客真空包，現場數量不多，好市多必買的益生菌(睡前專用)特價1489元，澳洲製植物精油香皂組合(香皂8入+洗手乳)特價419元，冷凍庫必備卜蜂冷凍日式唐揚炸雞特價339元。

85吋QLED顯示器下殺2.7萬首日最殺。(圖／記者賴俊佑攝影）

今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠！凡於 Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還享基本安裝服務，讓會員輕鬆入手、無後顧之憂。

