直擊／好市多黑五「1泡麵」狂搬50箱！週末人潮翻倍 暖暖包、電視超夯

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週Black Friday」今(29)日邁入第六天，週六人潮是平日的2倍，今日祭出APPLE WATCH、APPLE顯示器下殺千元優惠，每年必登場的金條現省2.6萬，不過有一款泡麵沒有參與黑五優惠，卻是今日最搶手商品，甚至有民眾一次搬50箱結帳。

「維力香菜牛肉風味麵」有民眾一次搬50箱結帳。(圖／記者賴俊佑攝影)

「維力香菜牛肉風味麵」架上超過百箱不到半小時就清空，可見搶手程度。(圖／記者賴俊佑攝影)

網路爆紅香菜牛肉泡麵 民眾一次搬50箱

「黑色購物週 Black Friday」11月24日至30日登場，活動期間營業時間提前至8:00開門，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，《三立新聞網》記者今日直擊好市多內湖店，今日最搶手商品竟是沒有參與黑五優惠的「維力香菜牛肉風味麵」。

近日在網路爆紅的「維力香菜牛肉風味麵」，裡面有附一包乾燥香菜，經熱水沖泡可還原濃濃香菜味，深受「香菜控」喜愛，好市多販售一箱12入349元，有民眾一次搬50箱結帳，架上不到超過百箱不到20分鐘就全搬光，可見搶手程度。

好市多黑五電視機依舊熱賣，部分款式僅剩展示機可以買。(圖／記者賴俊佑攝影)

下週寒流報到，暖暖包也成為必拿商品。(圖／記者賴俊佑攝影)

好市多黑五優惠倒數 電視機只剩展示品可買

好市多黑五家電、3C詢問度高，不少民眾趁週末來搬電視機，部分款式僅剩展示品可買，另外下週寒流報到，長袖衣物、冬被成為熱賣商品，暖暖包幾乎每車都有一盒，「小白兔竹炭握式暖暖包」一盒30入售價259元，明天是好市多黑五最後一天，預期人潮會再創高峰。

