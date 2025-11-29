直擊／好市多黑五「1泡麵」狂搬50箱！週末人潮翻倍 暖暖包、電視超夯
生活中心／賴俊佑報導
美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週Black Friday」今(29)日邁入第六天，週六人潮是平日的2倍，今日祭出APPLE WATCH、APPLE顯示器下殺千元優惠，每年必登場的金條現省2.6萬，不過有一款泡麵沒有參與黑五優惠，卻是今日最搶手商品，甚至有民眾一次搬50箱結帳。
網路爆紅香菜牛肉泡麵 民眾一次搬50箱
「黑色購物週 Black Friday」11月24日至30日登場，活動期間營業時間提前至8:00開門，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，《三立新聞網》記者今日直擊好市多內湖店，今日最搶手商品竟是沒有參與黑五優惠的「維力香菜牛肉風味麵」。
近日在網路爆紅的「維力香菜牛肉風味麵」，裡面有附一包乾燥香菜，經熱水沖泡可還原濃濃香菜味，深受「香菜控」喜愛，好市多販售一箱12入349元，有民眾一次搬50箱結帳，架上不到超過百箱不到20分鐘就全搬光，可見搶手程度。
好市多黑五優惠倒數 電視機只剩展示品可買
好市多黑五家電、3C詢問度高，不少民眾趁週末來搬電視機，部分款式僅剩展示品可買，另外下週寒流報到，長袖衣物、冬被成為熱賣商品，暖暖包幾乎每車都有一盒，「小白兔竹炭握式暖暖包」一盒30入售價259元，明天是好市多黑五最後一天，預期人潮會再創高峰。
更多三立新聞網報導
台北SOGO點燈香港迪士尼聖誕樹！ 因宏福苑大火「急修改2流程」
好市多黑五Day6「APPLE 2夯品」下殺千元 金條現省2.6萬
「小籠包傳奇」年賣5萬籠！竟把鰻魚飯包進去 還有翠玉白菜蒸餃
等待30年！屏東崁頂終於有大型超市了 全聯偏鄉版圖再進2鄉鎮
其他人也在看
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再以為大容量比較划算！超市這些「便宜陷阱」你也中招？
走進超市，本想只買瓶醬油，卻不知不覺結帳時多了三樣零食、一盒甜點和一袋麵包；這種情景，你是否也熟悉？在講求精打細算的時代，看似便宜的優惠背後，卻可能藏著消費陷阱。 別被「大包裝」迷惑 小瓶裝可能健康2.0 ・ 3 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
網購寵物用品、玩具「近4成檢出塑化劑」 消基會：別選PVC材質！
消基會曾在2021年發布市售寵物玩具的檢測報告，結果發現26件中有1件檢出過量的塑化劑； 2024年曾隨機抽驗21件網購兒童商品，在14件樣品中有2件檢出過量的塑化劑，1件扭蛋手錶有檢出重金屬鉻，顯示塑化劑仍充斥在日常用品中。中天新聞網 ・ 1 天前
火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜海底撈免費換特色菜品、青花驕免費吃和牛！涮乃葉、鼎王、石二鍋...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 2 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 21 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 16 小時前
陳揮文告別19年《飛碟晚餐》！鬆口「被離職」內幕 未來規劃曝光
熱播19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，消息一出，許多粉絲大為震驚。主持人陳揮文向聽眾告別後，今（29）日深夜1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前