直擊／好市多黑五day5「牛肉山」瘋搶！大同電鍋賣到補貨、洗衣精也狂搬

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週Black Friday」今(28)日邁入第五天，除了祭出24K黃金男士套組下殺萬元的年度優惠，還有今日限定美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤折100元，掀起搶購潮，另外大同電鍋、洗衣精同樣搶手，幾乎每車都有一箱，廠商不斷補貨。

黑五美國牛優惠只有一天 搶奪戰畫面震撼

「黑色購物週 Black Friday」11月24日至30日登場，活動期間營業時間提前至8:00開門，今年活動規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元；《三立新聞網》記者今日直擊好市多內湖店，今日限定美國頂級嫩肩里肌真空包每公斤折100元，吸引大批民眾擠在冷凍櫃旁翻「牛肉山」，場面壯觀。

好市多黑五洗衣精祭出年度最殺優惠，民眾一次搬6箱回家。（圖／記者賴俊佑攝影）

大同電鍋超搶手，廠商忙著補貨。（圖／記者賴俊佑攝影）

大同電鍋、洗衣精優惠年度最殺 賣到廠商狂補貨

今日起加入黑五優惠的ARIEL抗臭新配方洗衣精補充包(6包入)，每箱折190元，每人限購6箱，多數民眾就直接搬6箱，廠商也忙著拖棧板補貨，賣場人員表示，該牌洗衣精很少做優惠活動，本檔年度最殺，今早開門不到1小時就賣出超過200箱。

同樣搶手的還有TATUNG大同全不鏽鋼電鍋11人份，黑五期間折價410元，幾乎每車都有一箱，廠商還一邊補貨一邊向消費者介紹，本檔年度最殺。

另外，今日熱門商品還有LEGO樂高偉士牌125、CART多功能摺疊推車，各大廠牌尿布雖然沒有黑五優惠，但不少家長仍順手搬2至3箱，黑五優惠倒數，預估本週末將迎來最大人潮。

