直擊／始源首聊爭議「再相信我一次」 利特感性吐心聲：折壽也要站上舞台
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋，舉辦演唱會「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」，今（15日）第二天演出，演唱會尾聲時，近來爭議不斷的始源也向粉絲喊話：「再相信我一次吧，我不會讓大家失望的！」
SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋。（圖／讀者提供）
始源近來因爭議不斷，包括公開悼念美國保守派政治人物查理柯克衝，直播開玩笑稱自己是北韓領導人金正恩的表弟等，引爆網友不滿要求他退團。今演唱會上，他首度聊起近期爭議，「最近對於我的事情有很多說法嘛，但新的成長跟變化都會有成長痛的。我想說的是，請大家再相信我一次吧，不會讓大家失望的。」
銀赫則笑說搭花車時，看到許多粉絲帶著家人、男朋友或女朋友一起來，他搞笑表示：「對於我把這些人稱為老婆，我先致歉！」並承諾會盡全力表演，「為了我們的老婆會獻上全部！大家加油！」
隊長利特則感性表示，藝人這個職業是受到人們選擇，「我們沒辦法想玩就玩、想吃就吃、想睡就睡，但是經過成員們努力20年，我們會繼續努力成為大家選擇的人。我們今天昨天都有寫出新的歷史，台灣有個特別的氣在幫助我們，我成為第一個在金鐘獎上得到獎項的韓國藝人。」並特別感謝温昇豪、江宏傑等人到場欣賞。利特更表示，為了能帶來最棒演出，寧願折壽一天也希望在舞台上盡情發揮，「明天也希望能獲得老天賜下的能量，「我會創造更棒的舞台給大家，大家會跟我們一起寫下明天新的歷史吧！」為演唱會畫下完美尾聲。
始源首聊近期爭議，喊話粉絲再相信他一次。（圖／讀者提供）
利特感謝在台灣寫下許多歷史紀錄。（圖／讀者提供）
