直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆

TWICE第一次來到台灣演出，今晚在高雄世運主場館開唱，官方X已火速釋出全場大合照。翻攝X@JYPETWICE

韓國人氣女團TWICE出道10年終於在今（22日）晚獻出台灣首場演出，除了台灣成員子瑜，特別準備了一封信，感謝歌迷的不離不棄。TWICE今晚也為了台灣ONCE準備許多驚喜，甚至演唱了中文歌〈日不落〉。

TWICE成員多賢（左起）、定延、Mina、Sana、子瑜、Momo、娜璉、志效今晚在高雄演出，不忘貼上「草莓」圖案為沒來的彩瑛留個位置。翻攝X@JYPETWICE

今天TWICE成員跟著子瑜一起回家開唱，光是開場的戰袍就全面更新，共為台粉準備2套新衣。此外，今天還特別準備了蔡依林的夯曲〈日不落〉，讓5萬歌迷能跟著一起大聲唱和。

TWICE獨寵台粉的驚喜還沒完，演唱〈YES or YES〉時巧妙把高雄融入歌詞中，而在演唱〈ONE SPARK〉時更是送上35秒的煙火秀，連TWICE成員都表示，之前都只有LED版本的電子煙火，不禁讚嘆「真的好美！」

除了5萬名買到票的粉絲在場內欣賞，場外的漏音區也坐滿歌迷。林奕雯攝

而台灣的ONCE們也很給力，除了今晚精心準備許多應援，還吸引全國各地粉絲來高雄追星。其中5位來自新北市的歌迷，7月因為TWICE成員娜璉出席高雄啤酒節一起包車認識，沒想到因為TWICE成為好朋友，這次也互助搶票，花了4天才終於搶到5張票。其中3位綽號肌肉企鵝、老鷹陳先生及淡水企鵝王的歌迷，今特別扮成本命的代表動物來看演唱會，昨也穿著玩偶裝到機場接機，十分熱血。

淡水企鵝王（左起）、老鷹陳先生、肌肉企鵝三人特別穿上本命偶像的代表動物裝，一起來看TWICE演唱會。林奕雯攝

19歲的肌肉企鵝、老鷹陳先生是雙胞胎兄弟，一人喜歡日本成員Mina 、另一位則喜歡韓國成員多賢，肌肉企鵝分享自己約入坑TWICE一年半，當時意外在網路音樂節目《Killing Voice》聽到TWICE演唱歷年經典曲目，意外被她們的歌聲拯救，走出低潮。

由於雙胞胎一起追星，問起兩人有遭到爸媽反對嗎？兄弟倆表示，「媽媽年輕時也追過劉德華，很能了解我們的心情。」同樣也喜歡Mina的淡水企鵝王，則提到TWICE終於來台灣開唱，今天已經準備好許多衛生紙要擦眼淚。三人也希望TWICE繼續走花路，「都要健康、不要生病，幸福開心最重要。」更分享前天看到彩瑛發布生病告假到年底的消息時，已難過地哭了，但三人也說：「期待明年三月再見。」已準備要搶TWICE明年在台北大巨蛋的門票。

TWICE的歌迷郭先生（左）今天穿著毛茸茸的周邊拖鞋來看演唱會，透露不會心疼，霸氣說：「就是為了這一天。」林奕雯攝

另外兩位來自台北的張先生及郭先生，分別是Momo及Sana的歌迷，其中穿著周邊拖鞋來追星的郭先生，甚至搶到VIP第一排門票，問起他搶票秘訣？他說：「親朋好友要多一點！」兩人笑說動員親友一起搶票，廣結善緣很重要！



