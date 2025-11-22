直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷

子瑜在〈What is Love?⟩時對著特寫鏡頭甜唱。讀者提供

在韓出道10年的台灣成員子瑜，今（22日）天終於把成員TWICE帶回台灣開唱，今晚在高雄世運主場館舉行TWICE第1場的台灣演出，子瑜在演唱會尾聲，特別準備了一封信，要念給台灣ONCE聽。

子瑜今在演唱會尾聲，在團友們關愛眼神的注視下，拿出一封信，她對台下5萬歌迷說：「ONCE那個…我怕我忘記，我準備了我的草稿，你們願意花一點時間聽我說嗎？」讓歌迷熱情地回說：「願意！」

子瑜在演唱會尾聲念出為台灣歌迷準備的一封信。讀者提供

子瑜接著感性地說：「從練習生到出道的這十幾年，我內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫折、有孤單、有渴望、有相信，還沒出道前我只是一位喜歡，喜歡在家裡自己唱歌跳舞，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星，從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃，我知道這條路會很辛苦，但沒想到不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇，很多次我想要放棄，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。」

子瑜念完親筆信不忘與歌迷告白，還比出大大的愛心。讀者提供

子瑜透過親筆信想粉絲分享在韓打拚10多年的心路歷程。讀者提供

「可是在看似一切都很順利的時候，我反而有時會感到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候，曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡。」

子瑜隨TWICE出道10年，今天終於把團員帶回台灣開唱。翻攝IG@thinkaboutzu

「但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望，我知道那道光從未熄滅，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天它會成為最耀眼的火焰，照亮自己也照亮那些看似渺小卻真實的希望，最後在這裡我想感謝每一位支持我的粉絲，還有這一次高雄為我們做的一切。」

最後更甜甜地說：「愛你們。」對全場歌迷告白。還引來TWICE的成員們吃味地說：「沒有什麼話有跟我們說嗎？」讓子瑜再次感謝TWICE過去歲月的相伴，氣氛溫馨。



