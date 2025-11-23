直擊／子瑜哭了喊「曾對自己失望」 成員獻吻ONCE不捨噴淚

【緯來新聞網】TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，今（23日）第二場演出，子瑜也忍不住感動情緒，唸手寫信前默默流淚，堅強模樣讓成員們都相當心疼。子瑜唸完信後，成員們也衝上前擁抱，娜璉更獻吻，給忙內子瑜大大鼓勵。

子瑜念信哽咽落淚。（圖／讀者提供）

子瑜今在念信前，聽到音樂就忍不住流淚，她急忙收起情緒，急喊：「我昨天沒哭的，這個音樂。」成員們則坐在台上，用溫暖眼光看著子瑜，MOMO則拿起手機錄影，幫子瑜紀錄感動瞬間。



子瑜感性表示，「我的心中有熱情，但也因為一次次對自己的失望而感到有挫折。那個喜歡唱歌跳舞的我，沒想到會成為我人生中這麽大一部分。」她表示自己心中的火苗曾經快要消失，「但我沒有放棄，是因為我真心渴望。我知道那道光芒沒有消失過，我會讓它繼續被點燃。」



唸完信後，成員們紛紛上前擁抱子瑜，娜璉則獻吻在子瑜臉頰上留下唇印，MOMO看到子瑜臉頰印則露出疑惑表情，娜璉則笑說：「是我啦！」成員們則要子瑜當場秀一段solo曲〈run away〉，讓念信環節感動又溫馨。

子瑜唸完信後，成員們擁抱獻吻安慰。（圖／讀者提供）

