直擊／子瑜哭了！「真的很想念大家」吐多年心聲 團員包圍擁抱安慰

記者林汝珊／高雄報導

韓國女團TWICE本週末在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，今（23日）第二天開唱。來到尾聲時，子瑜也忍不住落淚了，成員們也紛紛上前擁抱，給予子瑜支持，暖喊「辛苦了」。

子瑜手比愛心，喊話台北見。（圖／讀者提供）

台下5萬名粉絲不斷齊喊「周子瑜」應援，子瑜也忍不住眼眶泛淚，強調：「今天是高雄最後一場，很捨不得，我會很想念大家的」，並說出赴韓打拼的心聲。

子瑜家鄉開唱忍不住哭了，成員擁抱安慰。（圖／讀者提供）

而因病未能前來的彩瑛，子瑜透露彩瑛有私下向她道歉，對於沒能來到高雄演出感到很抱歉，不過子瑜表示兩人說好了，明年要完整體來到台北大巨蛋，直喊：「說好了喔。」為第二日演出劃下感人句點。

