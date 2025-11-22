直擊／子瑜哽咽念手寫信吐心聲 認心中火苗一度快消失「很想家」

【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天在高雄世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度回到家鄉開唱，今（22日）現場吸引5萬名ONCE（粉絲名）熱情參與。子瑜也在演唱會尾聲，讀了手寫信，向全場粉絲告白自己出道以來的心聲，成員們則坐在地上，用溫暖的眼光看著子瑜告白。

TWICE 子瑜在演唱會上念手寫信，告白出道以來的心聲。（圖／讀者提供）

子瑜感性表示，有聽到大家的聲音了，這次有準備一些話跟大家說。她坦言出道10年來，內心一直有矛盾的情緒，有孤單、有寂寞，也有渴望，「很多次我想要放棄，但我依然選擇相信自己，所以走到了今天。反而是一切很順利的時候，會覺得空虛與無助。努力想走到最後，卻慢慢失去感覺，常有想家的時候。」



她坦言自己從當年只是在家裡愛唱歌跳舞的女孩，到成為明星，卻在一切如願後，內心的熱情火苗不知不覺變得很渺小，「讓我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話，而是因為我真的想要也渴望。」真情告白讓台下粉絲都爆淚。



子瑜13歲就到韓國當練習生，16歲成為TWICE出道，如今的她終於家鄉開唱，站在台上吐露心聲。其他成員們則坐在地上，感性看著團內的忙內告白。子瑜唸完手寫信後，也轉頭向成員們告白，用韓文講著：「愛你們喔！」並在頭上比出大大愛心，讓成員們都融化。

TWICE 子瑜回家鄉開唱。（圖／讀者提供）

TWICE成員們坐在台上聽子瑜念手寫信。（圖／讀者提供）

子瑜唸完手寫信後，向成員們告白。

