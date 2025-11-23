直擊》子瑜唸信哽咽姊姊暖心給抱抱 TWICE大巨蛋驚喜宣布加場
台灣女兒子瑜出道10年，終於帶著所屬韓國女團TWICE回到家鄉開唱，本週末在高雄世運主場館連續舉行2場「THIS IS FOR」演唱會，共吸引約11萬人次湧入，23日是演出第二天，子瑜換上高馬尾造型登台，演出她有感而發地分享「演出前一天跟媽媽見面 ，其實媽媽比我更緊張，說像是在『嫁女兒』的感覺 」，志效聽到後便打趣問：「嫁給誰？ONCE（官方粉絲名）嗎？」
子瑜表示「我知道這一次來到高雄，你們為了迎接我們做很多準備，我也看到很多應援 ，然後爸爸、媽媽也傳了很多影片給我看，所以來之前的時候就非常的激動 ，然後很期待非常的開心。」接著繼續說「一開始感覺很不真實，媽媽還在我面前說可以這樣跟ONCE說，因為媽媽我更緊張了，在表演前覺得媽媽很搞笑，這一刻不管是我的家人還是我，或是成員都等了這天很久了，非常開心，無法用言語來形容」。成員們也暖心送上擁抱給語帶哽咽的子瑜。
演唱會尾聲時，子瑜同樣表示有準備一段話要對粉絲說，「可以給我時間講話嗎？」定延霸氣表示「妳要講1小時也可以」，Sana也說「妳要講多少久都可以」，還要舞台導演用升降台幫子瑜被升上2樓時，並要求「音樂要催淚一點」，讓子瑜還沒開始念就忍不住要哭出來。
子瑜開始唸信「從練習生到出道的這12年，我的內心一直摻雜著許多矛盾的心情，有希望、有挫摺、有孤單、有渴望，也有相信，還沒出道前，我只是因為喜歡喜歡在家裡自己唱歌跳舞 ，內心卻偷偷許願，期待自己會不會有一天真的成為明星。從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。」
她繼續說「我知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇。很多次我想要放棄 ，但我依然選擇繼續相信自己，所以走到了今天。可是，在看似一切都很順利的時候 ，我反而有時會感到空虛與無助。努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候 。」
子瑜接著表示「曾經那道火苗變得很渺小，小到我開始懷疑自己是否屬於這裡，但我沒有離開，不是因為乖或聽話 ，而是因為我真的想要也渴望。我知道那道光從未熄滅 ，所以我願意繼續為自己的種子澆水，也許沒有終點，但我會用我的力量，讓心中的火苗再次燃起，相信它有一天會成為最耀眼的火焰，照亮自己也照亮那些看似渺小卻真實的希望。」
最後，不忘感謝每位支持的粉絲，「還有這次高雄為我們做的一切，非常謝謝你們，愛你們。」子瑜降下來後，成員也紛紛衝上台抱住她，定延更在她臉上大力一吻，場面相當感動。而在粉絲的熱烈應援中，TWICE更驚喜上台加唱〈TT〉，子瑜再次向粉絲道謝：「謝謝你們10天來的陪伴。」為高雄2場演出畫下溫暖句點。
結束後，大螢幕上也宣布明年3月21日的台北大巨蛋場，將在隔天（22日）多加一場，讓粉絲再度驚呼。
