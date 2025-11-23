直擊／子瑜回台成「嫁女兒」 多度哽咽姐姐喊不能哭 1舉動破涕而笑

韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣演唱會，本週末22、23日在高雄世運連唱2天。（圖／讀者提供）





韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣演唱會，本週末22、23日在高雄世運連唱2天，今（23日）演唱會來到尾聲，子瑜透露媽媽覺得有種「嫁女兒」的感覺，讓姐姐們激動起哄，成功讓哽咽的子瑜破涕為笑。

演唱〈What is Love?〉時，8人一起坐在了舞台上，而志效還特別在自己的part時候，把子瑜拉到鏡頭前一起唱；並於〈Yes or Yes〉一開始時候，歌詞「hey, boy」，Mina將其改成「hey, 高雄」，直接掀起一波尖叫聲。接著成員們也開始詢問大家玩得開心不開心，並用中文喊「尖叫聲！」聽到不絕於耳的尖叫後，更直呼：「金棒（台語）！」

如今到演唱會尾聲，子瑜也說到現在已經沒有太多歌曲了，並提及自己在回到高雄開唱前，就已經從網路看到了很多應援，而她的爸爸媽媽也傳了很多，說到這裡子瑜就哽咽了。

接著透露昨天開唱前見到媽媽時候，媽媽跟子瑜說「有嫁女兒的感覺」，讓成員們也笑成一團。接著子瑜說一開始還在高雄開唱真的感覺很不真實，而因為媽媽的話，讓她又更緊張，還揭穿媽媽在自己面前表演了一段要怎麼跟ONCE講話，讓她覺得很好笑，不過也知道大家都已經等著她很久了，說到這裡子瑜再度哽咽，姐姐們也衝上去讓子瑜請不要哭泣，還爭寵說自己為了子瑜從舞台另一邊跑過來，讓子瑜也破涕為笑。

演唱到〈ONE SPARK〉時，除了舞台迸發出滿滿的紙花，場館更是綻放長達35秒的煙火秀，讓全場ONCE都驚喜不已。



