直擊／子瑜回家了！微笑揮手現身 小港千人暴動衝出機場

南韓女團台灣成員周子瑜。（圖／記者楊雅芸攝）





南韓女團TWICE稍早從仁川機場出發的娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢已經先抵達小港機場，而昨（20日）去往日本參加品牌活動的子瑜，也於15:45的班機抵台，約16:00左右現身大廳，看見台灣孩子回家，更是讓現場ONCE（粉絲名）激動不已。

南韓女團台灣成員周子瑜現身小港機場，揮手和粉絲致意。（圖／記者楊雅芸攝）

子瑜身穿白衣、卡其色短褲和長靴現身，大衣則掛在了手上，看見粉絲後也揮手致意，並快速走出機場，而現場ONCE也在子瑜走過後，開始暴衝跟著出機場，現場千人瞬間混戰。

南韓女團台灣成員周子瑜走出機場後，現場千名粉絲暴動跟著衝出機場。（圖／記者楊雅芸攝）

TWICE出道10週年，此次《THIS IS FOR》世巡首度來台開唱，在一開始搶票就是一場大戰，對於應援更是毫不手軟，整個港都都變身藍海，還有許多「子瑜，歡迎回家」的應援旗桿，可以說十分重視此次TWICE演唱會。

迎接子瑜回台灣，ONCE們應援做好做滿。（圖／記者楊雅芸攝）

為了迎接子瑜回台灣，即便7位成員已經先行抵達，但ONCE們都沒有離去，依舊在原地等待子瑜，不僅做了紅色旗子，上面還寫了注音應援，還有諧音梗，可以說都是為子瑜的真心。



