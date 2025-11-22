直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她

記者林汝珊／高雄報導

TWICE於高雄開唱。（圖／記者林汝珊攝影）

韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。

粉絲為子瑜應援。（圖／記者林汝珊攝影）

稍早TWICE已於場內進行彩排，演唱會會於晚間6點30分登場，大批粉絲已迫不及待進場。場外也有不少應援團體發放應援物，並直呼：「歡迎子瑜回家。」希望子瑜首次在台開唱能夠開心：「希望逼哭子瑜。」

捷運站外子瑜看板。（圖／記者林汝珊攝影）

周子瑜昨晚返抵台灣後，立刻在粉絲平台「Bubble」向大家報平安，興奮分享自己已經大啖「雞排和麵線」，並感性寫下：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起珍惜這一刻。」

