直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
記者林汝珊／高雄報導
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。
稍早TWICE已於場內進行彩排，演唱會會於晚間6點30分登場，大批粉絲已迫不及待進場。場外也有不少應援團體發放應援物，並直呼：「歡迎子瑜回家。」希望子瑜首次在台開唱能夠開心：「希望逼哭子瑜。」
周子瑜昨晚返抵台灣後，立刻在粉絲平台「Bubble」向大家報平安，興奮分享自己已經大啖「雞排和麵線」，並感性寫下：「終於來高雄了，謝謝你們等了這麼久，明天我們要一起珍惜這一刻。」
更多三立新聞網報導
直擊／TWICE高雄開唱超有誠意！獨家35秒煙火秀「第一次見」狂換裝寵粉
直擊／5萬人全哭了！子瑜手寫信「曾經很懷疑自己」：有想過放棄
直擊／只有高雄有！TWICE獻唱蔡依林《日不落》唯一煙火秀5萬人嗨爆
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
其他人也在看
TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了
（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。中央社 ・ 7 小時前
子瑜睽違10年回家開唱 黃安突稱領悟「閉嘴就行」 議員：始作俑者不就是你
南韓女團TWICE出道10週年，今（11/22）起一連兩天於高雄世運主場館開唱，台灣籍成員周子瑜也是首次以公開身分回到家鄉演出。10年前16歲的周子瑜遭舔共藝人黃安稱「台獨份子」，被逼道歉，如今黃安發文表示，近年他有覺悟公關危機時「閉嘴就行，時間總會過去」，一席話被桃園市議員黃瓊慧痛批，「黃安怎麼好意思啊？也不想想為什麼需要等10年？始作俑者不就是你嗎」。太報 ・ 11 小時前
周子瑜睽違10年回家開唱！黃安突自白「不說他人是非」：閉嘴就行了
南韓女團Twice今（22）日起一連兩天於高雄世運主場館開唱，這也是身為台南女兒的周子瑜回到故鄉台灣演出，睽違10年「夢想成真」讓粉絲們紛紛替子瑜感到感動又驕傲。而普遍認為是事件始作俑者的藝人黃安今（22）日也在微博發文感嘆這幾年的變化，表示自己已經「不說他人是非」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
TWICE高雄THIS IS FOR演唱會 (圖)
韓國女團TWICE於22日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，吸引粉絲朝聖。中央社 ・ 7 小時前
TWICE即將抵台！子瑜與7成員分批飛往高雄會合
稍早，SANA、MINA、娜璉、MOMO、多賢、定延、志效現身仁川國際機場。由於當地氣溫僅 9 度，成員們幾乎以帽子與厚外套全副武裝，但仍難掩愉悅心情，一路向鏡頭揮手致意。未穿外套的SANA還主動向記者喊冷，並親切收下粉絲遞上的信件；而娜璉聽到粉絲誇她漂亮時，也開心地朝鏡頭...CTWANT ・ 1 天前
中國禁赴日旅遊！台人驚見「銀杏季人潮銳減」 現在去正是時候
中國大陸禁止赴日旅遊，導致日本知名景點人潮驟減，台灣旅客發現正值銀杏觀賞期的大阪公園觀光客不如往年眾多。品保協會公布春季旅遊團費，因日幣匯率低檔，過年期間售價比去年降約10%，櫻花旺季也降價約5%。航空業者推出機票促銷，飛往沖繩或石垣島單程機票最低只要新台幣777元起，吸引更多旅客把握時機出遊！專家建議避開寒假、過年和連假，將能以更優惠的價格享受旅程。TVBS新聞網 ・ 1 天前
快訊》TWICE來台開唱前2天宣布「9缺1」 彩瑛將停工至年底
韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於本週末在高雄世運主場館連唱2天，整座城市更掀起「藍色應援」熱潮，不過今（20日）晚所屬經紀公司JYP娛樂突然宣布成員彩瑛，近日被診斷出患有迷走神經性暈厥，經專業醫療評估後，被建議需要一段時間的休養，將暫時停止所有活動至今年年底，確定缺席本次「THIS IS FOR」巡演高雄、香港與曼谷場。中時新聞網 ・ 2 天前
直擊／TWICE開唱誠意破表 高雄場獨家35秒煙火秀、加碼翻唱〈日不落〉
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連週末兩天，登上高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR緯來新聞網 ・ 9 小時前
回鄉開唱心願達成！TWICE子瑜抵高雄 千名粉絲瘋狂迎接
子瑜昨前往東京站台品牌活動，今與TWICE分批抵台。她等待了10年，終於將在故鄉高雄開唱，歌迷一早便在小港機場守候，現場不僅掛上「十年的等候，只為這一刻相見」的紅色布條迎接TWICE訪台，還有粉絲準備注音應援條，恭喜子瑜「帶姐姐們回家」。稍早，子瑜以白色上衣、棕色短...CTWANT ・ 1 天前
TWICE高雄開唱倒數！全城「藍燈應援」世運大道交通封閉管制一次看
韓國人氣女團 TWICE 將於本週末在高雄國家體育場開唱！高雄市政府不僅啟動了全城藍色燈光應援，更公布了世運大道將實施全段封閉管制，呼籲歌迷多加利用大眾運輸。造咖 ・ 1 天前
等了10年！子瑜首回台開唱「美拉德風」現身高雄
等了10年！子瑜首回台開唱「美拉德風」現身高雄EBC東森娛樂 ・ 1 天前
吳申梅棚內慶生 老公午夜送蛋糕放閃
記者戴淑芳／台北報導 吳申梅20日長尾巴，但當天卻得在中視錄製《綜藝一級棒》，且一錄…中華日報 ・ 1 天前
直擊／TWICE抵達高雄！7成員現身機場掀暴動 親民揮手空氣都是香的
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早除子瑜與無法來台的彩瑛外，其餘7成員抵達高雄小港機場，親切與粉絲揮手招呼，尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
等10年！TWICE今開唱「ONCE掃周邊」 多人狂買破萬元
TWICE睽違10年來到台灣，22、23日將在高雄世運主場館舉辦巡迴演唱會，這次現場販售起限定周邊，一早就排了近千名ONCE，有粉絲在現場大跳應援舞蹈，也有資深＂兔粉＂，跟上電影＂動物方城式＂的狐狸兔子CP，來找兔子了。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
TWICE 開唱前送驚喜！ 9成員獻聲高捷進站廣播、7大地標燈光秀地點全都看
【緯來新聞網】TWICE 將於22、23日連續兩天登上高雄世運主場館舉辦演唱會，除了在高雄舉辦連續1緯來新聞網 ・ 5 天前
TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。中央社 ・ 13 小時前
TWICE出道10年 子瑜返鄉今開唱
韓國人氣女團TWICE出道10年首度來台，將於22、23日在高雄世運主場館開唱，團員們21日下午陸續抵達小港國際機場，台灣籍成員子瑜首次在家鄉開唱，由於行程安排，她獨自從日本東京搭機，相較其他團員晚約1個多小時抵達高雄，近千名粉絲早早就擠爆接機大廳，向偶像展現台灣的熱情，粉絲也很欣慰子瑜走了10年的路，終於帶著成員一起回來了。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE將開唱 高雄祭出城市級應援 (圖)
韓國女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，高雄處處皆有「藍燈」應援。中央社 ・ 1 天前
吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚
吳申梅日前歡慶43歲生日，敬業的她，生日當天依舊在工作中度過，整天忙著錄製中視《綜藝一級棒》，沒想到錄製其中一集時，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百名幕前、幕後工作人員齊唱生日快樂歌，讓吳申梅又驚又喜，感動到眼眶都紅了。中時新聞網 ・ 1 天前