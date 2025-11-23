直擊／子瑜大方撂台語「好想你們」娜璉超狂中文輸出5萬粉驚呆

記者林汝珊／高雄報導

TWICE世巡高雄站第二日開唱。（圖／Live Nation提供）

韓國女團TWICE本週末在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，今（23日）第二天開唱，2日共吸引11萬名ONCE進場朝聖。這也是台灣成員子瑜出道10年，首次在家鄉演出，意義非凡。

巡演斥資打造 360 度全方位舞台，以新歌〈THIS IS FOR〉震撼揭幕，火力全開，帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲。

TWICE演出2日共11萬粉朝聖。（圖／Live Nation提供）

子瑜化身中文小老師，教導隊長志效自我介紹：「我的名字叫什麼？」Sana也用台語直喊：「賈霸沒」；娜璉更是全中文表示：「今天來到這裡，大家等了很久吧，我們不會辜負大家，要讓大家留下難忘回憶，今天是最後一天，要玩的更更更更開心喔。」

子瑜也用台語甜喊：「搭給厚，挖洗子瑜，我很想你們，你有想我嗎？」掀起全場尖叫聲。子瑜表示有收到大家滿滿應援，感受到台灣ONCE的心意，讓她相當感動。

