直擊／子瑜帶姐姐烙台語！撒嬌定延失敗 ONCE強應援超給力

韓國女團TWICE首度來台舉辦《THIS IS FOR》演唱會。（圖／讀者提供）





韓國女團TWICE首度來台舉辦《THIS IS FOR》演唱會，開始前的VCR就讓ONCE（粉絲名）跟唱，今（23日）於晚間6點33分開唱，瞬間點燃熱情，成員也都不忘cue自己的中文是子瑜教學，子瑜也開心喊話她第一次帶著成員們一起回來了。

開場身穿白色、黑色相間的表演服火辣登場，一連帶來〈THIS IS FOR〉、〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉以及〈I CAN'T STOP ME〉，勁歌熱舞搭配四面台設計，讓舞台更具觀看性。

Mina在歌曲結束後大喊，「高雄！」並歡迎ONCE來到〈THIS IS FOR〉高雄演唱會，子瑜一開始用台語和大家打招呼，「里賀！挖系子瑜。」並開心表示這是她第一次帶著成員一起回來。

定延則說：「今天是我們高雄最後一天演唱會，希望可以和大家度過美好的一天」；MOMO和多賢都用子瑜教學的中文和大家打招呼，很高興大家能和TWICE度過美好的時光，「我愛你們～！」

娜璉則說：「今天來到這裡的ONCE一定都等了很久，希望可以留下美好的回憶。」Sana很感謝今天來到現場的ONCE「相信大家都等了很久，因此一定要開心的玩。」

子瑜也期待大家可以喜歡這次的舞台，並喜歡這次的演唱會，並表示大家有一定要喊的口號，撒嬌讓定延教，不過大家都讓子瑜教學，全場5.5萬人也喊出了口號。



