直擊／子瑜快哭成員急擁抱安慰 親曝媽媽心聲 「像嫁女兒」

TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出共吸引共11 萬⼈到場朝聖。今（23日）子瑜更爆料說：「媽媽說這次（演唱會）感覺很像嫁女兒，因為媽媽我又更緊張了。」

TWICE子瑜泛淚。（圖／讀者提供）

子瑜連兩天擔任喊口號，帶動氣氛，台下粉絲尖叫聲爆棚，讓她笑喊：「看來不用教了。」成員們則喊話要台下ONCE站起來嗨，子瑜爸媽今也到現場，成員娜璉卻笑喊：「但子瑜爸爸怎麼怎麼還坐著？」惹得子瑜爸爸急忙澄清表示全場都站著看表演。



到了演出尾聲，在獻唱〈Feel Special〉之前，子瑜笑說這次來高雄前有跟媽媽見面，「我不知道為什麼媽媽會有這種感覺，她說感覺很像嫁女兒。」子瑜邊講邊眼眶泛紅。娜璉則笑回：「嫁女兒？嫁給誰？高雄ONCE嗎？」



子瑜接著又說：「（這次來開唱）感覺真的很不真實，因為媽媽我又更緊張了。媽媽還在我面前表演了一段，她說子瑜你可以這樣跟ONCE說。這一刻不管是我的家人、還是我、還是成員們都等了好久。，非常開心，無法用言語形容。」



娜璉則開玩笑說：「我看子瑜昨天也很緊張啊，錯了很多呢。」成員們則笑說：「哎呦不要說出來。」多賢、SANA聽到子瑜快哭了，則從舞台另一邊跑來擁抱子瑜，其他成員們則說：「現在還不是哭的時候啊。」紛紛跑來安慰忙內子瑜。

子瑜泛淚，成員們急忙來安慰。（圖／讀者提供）

