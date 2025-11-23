直擊／子瑜曝彩瑛缺席心情 唸信落淚：真的曾想放棄

南韓女團TWICE於11月22、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》世巡。（圖／讀者提供）





南韓女團TWICE於11月22、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》世巡，連兩天狂歡讓ONCE（粉絲名）激動不已，如今到了安可環節，特別帶來了限定歌單〈日不落〉，子瑜也吐露10年時間終於站到家鄉的心情。

TWICE連兩天舉辦《THIS IS FOR》世巡。（圖／讀者提供）

TWICE連兩天舉辦《THIS IS FOR》世巡。（圖／讀者提供）

帶來〈ME+YOU〉後，ONCE也準備了應援影片，並帶來了〈What Is Love？〉給成員們，讓她們也說高雄的ONCE很會唱歌。

其實這次非常可惜，彩瑛沒辦法跟我們一起參加演唱會，私下也跟我表達自責，但我相信她很快就能恢復，下一場台北場可以再見面的，彩瑛也說好，「大家台北場再見了喔！」全場給予尖叫聲。子瑜說雖然可能已經從網路看到了驚喜，不過今天還是要帶來這個禮物，便是限定歌單〈日不落〉，定延還開玩笑大家的人浪應援做的不太好，但也表示：「之後會更常來高雄」，這樣大家就可以做的更好。

子瑜今天也一樣準備了信件來和大家表露真心，「今天是高雄最後一場很捨不得，我也會很想念大家的」，說到這裡子瑜已經開始哭了，從12年前到韓國當練習生到現在，她有感到美好，也有覺得挫折，原本只是喜歡唱歌跳舞的她，沒想到成為了偶像，從那一刻開始，一道小小希望的火苗在我心裡點燃。

子瑜今天也一樣準備了信件來和大家表露真心。（圖／讀者提供）

子瑜今天也一樣準備了信件來和大家表露真心。（圖／讀者提供）

雖然如此，子瑜也坦言知道這條路會很辛苦 ，但沒想到它不只是辛苦 ，而是一個必須堅持到底的選擇，因為身處異鄉，她也真的有火苗黯淡到想要放棄 ，但耳邊都會有聲音告訴我堅持下去，而她也知道自己真的渴望，因此她會讓火苗的光芒持續點燃。

子瑜也用韓文特別和姐姐們說：「謝謝我的成員們給我可以講內心話的時間」，成員們也可愛的再次逗子瑜，笑說：「子瑜想講多久都可以」、「還可以跳《Run away》。」最後為了彌補有點落漆的〈Feel Special〉人浪應援遺憾，TWICE也特別加碼演唱了前面一段，讓大家可以再度完成應援。



