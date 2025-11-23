直擊／子瑜甜喊「不要害羞了」爸爸也被點名 Sana舞台暖舉全捕捉

記者林汝珊／高雄報導

TWICE，子瑜。（圖／讀者提供）

韓國女團TWICE本週末在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，今（23日）第二天開唱，2日共吸引11萬名ONCE進場朝聖。

今晚以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉震撼揭幕。成員們隨著舞台緩緩升起，全場瞬間沸騰，尖叫聲此起彼落。緊接著 TWICE 火力全開，帶來〈Strategy〉、〈MAKE ME GO〉、〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉等多首熱門歌曲。

TWICE，子瑜。（圖／讀者提供）

而在唱到〈I CAN'T STOP ME〉時，疑似舞台太滑，成員Sana跳到一半，趕緊從舞台旁拿起一條白毛巾鋪在地上止滑，相當暖心。

隊長志效也喊話：「大家玩得開心嗎」，子瑜也表示：「我很開心」。志效則接著說：「聲音比昨天大聲很多。」子瑜見5萬粉絲尖叫聲不斷，笑喊：「我知道你們很激動，不要再害羞了喔！」連坐在台下的子瑜爸爸也被點名「子瑜爸爸也站一整晚了呢」，吸引ONCE瘋狂捕捉。

