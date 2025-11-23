直擊／子瑜絕美高馬尾新造型亮相 喊話ONCE: 心意我感受到了

【緯來新聞網】韓國人氣女團TWICE週末一連兩天登上高雄世運主場館開唱，2場演出吸引共 11 萬⼈到場朝聖。子瑜今（23日）以新髮型亮相，高馬尾造型讓絕美臉蛋也是360度無死角，她更大秀台語，燦笑向台下ONCE喊：「我很想你們，你們想我嗎？」

TWICE第二天，子瑜（左ㄧ）以高馬尾新造型現身（圖／讀者提供）

演唱會設計360 度全⽅位舞台，一開場，就以巡迴同名曲〈THIS IS FOR〉揭幕，掀起全場粉絲尖叫聲，成員們隨著舞台緩緩升起。





TWICE 成員皆以中⽂向 ONCE 致意，隊長志效也以高馬尾造型現身，展現女王氣勢，「大家好，我是志效。」子瑜一開口就用台語問粉絲們：「我很想你們，你們想我嗎？」她也表示：「這是我第一次和成員們來高雄演唱會，我知道你們等這一刻很久，也為我們做了很多應援，大家歡迎我回家的心意我也都感受到了。」向台下粉絲致謝。



SANA則甜喊：「我是你們的sana。」momo同樣也以台語向台下打招呼，問粉絲「你們吃飽了嗎？」並笑說：「我講對了嗎？這是子瑜教我的。」

子瑜秀台語向台下粉絲告白。（圖／讀者提供）

