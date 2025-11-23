直擊／子瑜高空讀信萌喊「放我下來」 彩瑛自責心聲曝光：約定大巨蛋見

TWICE成員志效（左起）、定延、Mina、Momo、Sana、子瑜、多賢、娜璉與歌迷約好明年3月大巨蛋再見。翻攝IG@twicetagram

韓國人氣女團TWICE首次台灣個唱，在23日晚間9點多落幕，身為該團忙內的台灣成員子瑜回到家鄉開唱，姐姐們都寵溺地給足子瑜分享時間，志效更對她說「要講1小時也可以」，今晚子瑜分享親筆信時，升降台機關更把她升到高空，她還被cue跳一段〈Run Away〉，讓成員笑說「子瑜就是這麼乖，cue她做什麼都會照做」，讓獨自站在高空的她，尷尬笑說：，「現在可以放我下來了嗎？」讓全場跟著又哭又笑。

今晚TWICE也在安可尾聲，震撼宣布明年的大巨蛋演唱會，將加開1場，不只原本宣布的3月21日，3月22日還要再唱一天，今天子瑜提到缺席的彩瑛，跟台下ONCE（粉絲名）透露，彩瑛其實為此很遺憾。

子瑜說：「她私下也有跟我說她感到很抱歉，很自責不能一起來到這邊跟大家見面。」讓歌迷頓時超心疼，大聲用韓文呼喊「沒關係」，子瑜也接著表示，「但我相信她很快就會好好地恢復，（我跟她說）下一場台北場，我們要一起來，她說『好』！」讓粉絲再次放聲尖叫，子瑜也甜甜地與歌迷約定，「我們台北見！台北場見面囉！」官方社群今也更新後台成員照，依然沒忘了為「草莓公主」彩瑛留個位子。

而今天除了子瑜媽媽到場，子瑜的爸爸也沒有缺席，今晚TWICE在表演完個人solo曲後，一連演唱完〈The Feels〉、〈FANCY〉等嗨歌後，大讚第二晚的歡呼聲比第一天大很多，子瑜也對著歌迷說：「高雄ONCE們，知道你們都很激動，不要害羞喔！」鼓舞大家站起來一起同樂，志效接著說：「二樓三樓都站起來了嗎？」更突然點名子瑜爸爸，被虧沒有站起來，頓時成為全場焦點！

