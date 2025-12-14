直擊／安心亞火辣現身！低胸「合體羅志祥」尬舞 性感不輸DJ Soda

記者徐珮華／台北報導

羅志祥（小豬）出道30年7度攻蛋，連續兩天於台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」。先前他曾預告兩場演出嘉賓是不同領域女神，繼昨晚邀請到南韓火辣DJ「DJ Soda」同台火辣熱舞掀起話題，今（14）日特別嘉賓也正式揭曉，是影歌視三棲女神安心亞。

安心亞擔任羅志祥演唱會特別嘉賓。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥演唱會笑點十足，宛如大型脫口秀。今晚他多次上演被升降舞台「送下台」的橋段，演唱經典舞曲〈夠了〉到一半時，再度被送下舞台，忍不住崩潰直呼：「導演，太多次了！」

廣告 廣告

正當全場以為他將再度登場，沒想到下秒音樂一下，升上舞台的竟是安心亞。她身穿一襲低胸勁裝帥氣現身，隨後與羅志祥合體演唱2016年推出、累積千萬點閱的舞曲〈靚仔〉，讓全場驚喜不已。這也是兩人當年拍攝完MV後，首度公開同台演出這首作品。

羅志祥演唱會快歌、慢歌全掌握，展現亞洲舞王魅力。（圖／記者鄭孟晃攝影）

羅志祥出道30年被譽為亞洲舞王，今晚接連帶來〈愛的主場秀〉、〈一支獨秀〉、〈獨一無二〉等舞曲，〈愛不單行〉、〈好朋友〉等抒情慢歌也讓全場萬名歌迷大飽耳福。此外，他演唱日前推出的新歌〈All eyes on me〉，全新編舞搭配令人印象深刻的「All eyes on me」手勢，邀請歌迷一同邊唱邊跳，將氣氛推向另一波高潮。

更多三立新聞網報導

坣娜富商尪二度喪妻…薛智偉鬆口再婚可能！遭傳「身家280億」回應了

坣娜過世前1年失聲失明！薛智偉「緊握雙手道別」公開她最後遺願

阿信「朱孝天開嗆前夕」吐沉重心聲！F4吳建豪太暖心…1舉動被狂讚

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

