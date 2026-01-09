直擊》宋仲基升格2寶爸後首來台 相隔9年為金唱片登寶島
韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於本週六（10日）在台北大巨蛋舉行，擔任頒獎嘉賓的宋仲基搭乘CI161班機在下午2點多包緊緊抵台，不僅將灰色帽T的帽子拉起，以及戴著黑色口罩遮掩，但看到攝影大哥後，仍不忘親切揮手致意。
此次是宋仲基繼粉絲見面會後，相隔9年再來台，中間經歷了他與合作《太陽的後裔》宋慧喬結婚2年，並在2019年離婚，2022年又驚喜宣布二婚英國女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），並升格2寶爸，雖已40歲，依舊保持凍齡臉蛋。
除了宋仲基外，還有安孝燮、邊佑錫2位韓劇男神，以及剛完成大巨蛋演唱會的天后蔡依林、男神許光漢都將擔任頒獎嘉賓。典禮將在TVBS歡樂台及Disney全程直播，16點會有紅毯環節，正式開始時間為17點30分，沒買到票的觀眾也可以線上同歡。
