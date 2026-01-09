直擊／宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光

記者林汝珊／台北報導

韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於本週六（10日）在台北大巨蛋登場。擔任頒獎嘉賓的宋仲基，今（9日）下午，搭乘班機抵台，身穿灰色帽T並將帽子拉起，搭配黑色口罩低調現身機場。

宋仲基雖包緊緊，但還是認得出。

宋仲基睽違多年再度來台，距離上一次擔任朴寶劍台北粉絲見面會嘉賓，已相隔9年。期間，他經歷了與宋慧喬的婚姻，以及2022年與英國女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）二婚，如今已升格為兩個孩子的父親，再度來台與粉絲見面。

廣告 廣告

本屆金唱片卡司包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組藝人。頒獎嘉賓除宋仲基、安孝燮、邊佑錫外，天后蔡依林、男神許光漢也將出席盛會。

更多三立新聞網報導

才逼經紀人看車上活春宮！「朴娜勑爆失聯」經紀人不忍揭給藥內幕

古天樂鬆口「宣萱不只是朋友」狂跑行程身體累垮：只想在房睡一整天

梁曉珺看到沒！蔡依林演唱會太震撼 凱蒂佩芮也朝聖「1舉動力挺」

Jennie來了！金唱片明大巨蛋登場 機場被要愛心⋯一笑秒答應

