直擊／小巨蛋台上沖澡！羅志祥驚人創舉+1 養眼身材大放送

羅志祥14日攻蛋氣氛超嗨。李鍾泉攝

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）七度攻蛋，今（14日）第2場最後來到歌迷最期待的砸派秀，從最原先設定的2首歌長度增加到6首歌的時間，小豬不僅跟全場歌迷互砸，還跟羅媽及孫總大玩猜拳互砸臉，他被砸到從頭到腳全身都是泡沬，最後索性直接在台上洗澡，只見小豬邊洗還邊撩起上衣，養眼精壯身材大放送。

小豬今晚砸派環節玩瘋了，甚至有粉絲自備臉盆，裡面全裝滿泡泡，最爆笑的是，他最後被砸到從頭到脫都是白色泡沬，深情演唱〈愛轉角〉時，他竟然還推著腳踏車在台上邊走邊唱，粉絲根本就認不出他，就連小豬自己都忍不住大呼：「沒有人這樣唱這首歌的啦！」更笑罵身後的舞群：「後面的不要裝沒事，以為你們是來參加告別式？」笑瘋全場1.1萬名觀眾，也為巡演台北站留下難忘回憶。

廣告 廣告

羅志祥14日攻蛋氣氛超嗨。李鍾泉攝

羅志祥14日在小巨蛋台上沖澡。李鍾泉攝

羅志祥14日砸派環節超嗨，他（右起）還跟羅媽、孫總互砸。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

直擊／全場瘋了！羅志祥為「超辣女神」當眾獻上第一次

「南拳媽媽」爭權官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及

快訊／「民歌教父」楊弦驚傳過世 殷正洋稍早證實噩耗