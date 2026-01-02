（直擊）小巨蛋維安升級！BABYMONSTER設13道安檢門、出動至少40警力

BABYMONSTER演唱會外頭，排隊人龍十分長。(記者廖俐惠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國超人氣女團BABYMONSTER今天(2日)起連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」，有鑑於去年12月19日發生隨機殺人案件，今天小巨蛋維安升級，連安檢門都設立了13道。

BABYMONSTER安檢門內有警方在內。(記者廖俐惠攝)

BABYMONSTER演唱會現場設立13道安檢門。(記者廖俐惠攝)

BABYMONSTER於2026年1月2日至3日一連兩天在台北小巨蛋舉行，門票開賣後迅速完售，單場吸引1.2萬人朝聖。據了解，BABYMONSTER今天在小巨蛋的演唱會，松山分局派出40位警力，包含外面巡邏、交通指揮等，在進場高峰期，13道安檢門附近也有佈署警力。

廣告 廣告

BABYMONSTER演唱會現場，有刑警到場。(記者廖俐惠攝)

BABYMONSTER小巨蛋演唱會，現場保全掛著寫著「糾察」的袖套。(記者廖俐惠攝)

除了警方，保全人數也明顯比往年還多，穿著西裝手上還戴上寫著「糾察」的袖套，手持金屬探測棒搜身，比其他演唱會更加仔細。另外，現場也有刑警在場，主要是為打擊黃牛而來，不過目前進場人數眾多，刑警同樣在安檢門旁協助。

BABYMONSTER此次來台開唱，台北市觀傳局指出，本次「城市景點專屬打卡點」在臺北知名景點西門町、大稻埕碼頭等設置臺北限定城市打卡點，結合BABYMONSTER主視覺與限定小惡魔角的城市吉祥物熊讚，邀請粉絲追星的同時，也多走訪臺北景點，創造與臺北的獨家回憶。

【看原文連結】

更多自由時報報導

英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

A-Lin那魯one那魯two超洗腦！原唱回應了：要收版稅

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

台東跨年創高標！張惠妹提問為何沒主持人A-Lin親解原因 粉絲敲碗阿妹30週年唱回家鄉

