直擊／小港機場被擠爆！LE SSERAFIM熱到脫外套、IVE素顏全場暴動

記者林汝珊／高雄報導

AAA明日登場，藝人依序降落高雄。

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉行。藝人分批包機從仁川機場抵台，今（5日）小港機場提前湧入大批粉絲，現場盛況空前，稍早IVE、LE SSERAFIM依序現身，現場尖叫聲不斷。

LE SSERAFIM恩採開心揮手。

LE SSERAFIM 率先抵達入境大廳，成員金采源、一葉、恩採一下飛機就被高雄的高溫熱到直接脫外套，不忘邊走邊向粉絲揮手致意，更對鏡頭比出愛心手勢，讓粉絲全都瘋狂。

IVE除秋天外，其餘包緊緊現身。

IVE除了成員秋天帶妝現身外，其餘成員皆素顏亮相，包得密不透風，但仍熱情向在場粉絲揮手。而稍早舒華也以紅色背心閃亮現身，如畫報般，讓人離不開目光。

舒華一下機熱到脫外套。

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，光是主持陣容就星光熠熠。出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。

戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖齊聚。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

