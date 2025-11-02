直擊／小S穿周邊T朝聖GD演唱會！ 派翠克入場不敢跳求饒：怕被罵

【緯來新聞網】「韓流天王」G-DRAGON週末兩天在大巨蛋開唱，共吸引8萬名粉絲到場，今（2日）不少藝人來朝聖，小S、派翠克、林心如、林美秀、廖人帥、李聖傑都來力挺，此外GD好朋友李洙赫則是一連兩天都來當座上賓，欣賞演唱會。

小S身穿周邊來朝聖GD演唱會。（圖／許方正攝）

小S今穿GD周邊帽T來朝聖，她全身包緊緊戴口罩現身，僅露出眼睛，雖有意閃避鏡頭仍被認出，低調入場，包包上還掛著雛菊吊飾，十足粉絲裝扮。派翠克先前熱跳GD〈TOO BAD〉，獲得本尊按讚支持，在金鐘獎時也模仿GD，還跟全國GD粉絲道歉。這次派翠克來看演唱會，吃驚自己被認出，「真的很突然耶」。他喊話最想聽到〈HOME SWEET HOME〉，現場請他秀一段舞蹈，他則求饒頻喊：「不要啦，我怕被罵！」接著就匆匆入場。小S、派翠克先後差了約10分鐘入場，不知兩人是否相約在場內相見。

派翠克也來看GD演唱會。（圖／許方正攝）

下個月即將站上小巨蛋的李聖傑今也來當觀眾欣賞，被問到是不是提前觀摩大巨蛋，他笑回：「希望可以！」林心如則是包得密布透風全身黑現身，但水汪大眼睛依舊認得出是本人。

李聖傑也來觀賞GD大巨蛋演唱會。（圖／許方正攝）

林心如包緊緊朝聖GD演唱會還是被認出。（圖／許方正攝）

陳珮騏來看GD演唱會，帶著手燈進場。（圖／許方正攝）

