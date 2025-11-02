（直擊）小S穿GD周邊T朝聖！李洙赫「大巨蛋全勤」今天又來了

來朝聖GD的林心如，全身黑也擋不住明星光環。(記者廖俐惠攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍今天(2日)在大巨蛋開唱第二天，小S、林心如、李聖傑、派翠克、廖人帥、陳珮騏、林美秀夫婦等人現身朝聖，現場眾星雲集。另外，GD的好友李洙赫待在台灣11天，今天竟然又來力挺好友，連兩天都現身大巨蛋欣賞演出，更是連發了3篇限時動態，立刻成為粉絲間的焦點。

李聖傑身材高大，一現身GD演唱會立刻吸引歌迷目光。(記者廖俐惠攝)

林美秀第二天也來朝聖GD。(記者廖俐惠攝)

GD首次登上大巨蛋演出，吸引許多台灣藝人朝聖，小S身穿灰色周邊帽T，戴著黑色口罩低調現身，而林心如身穿黑色服裝，戴著黑色帽子，不過水汪汪的大眼還是藏不住明星光環。下個月將在小巨蛋開唱的李聖傑，今天身穿紫色上衣帥氣現身，在人群中一眼就能看到他高大的身材，心情看起來相當興奮，被問到今天是否是來見習大巨蛋的？他也希望有一天能到大巨蛋演出。

小S身穿GD周邊帽T現身大巨蛋。(記者廖俐惠攝)

派翠克自封「信義權志龍」，期待見到權志龍本人，記者希望他唱跳一下GD的歌曲，急忙說「我怕被罵」。(記者廖俐惠攝)

陳珮琪是演藝圈著名的韓團ASTRO粉絲，不過今天是來朝聖GD。林美秀昨天等了老公老半天，今天再度出現可是提早進場。派翠克自封「信義權志龍」，上次在金鐘獎也模仿了GD，今天期待見到「本尊」的英姿，他最想聽到《HOME SWEET HOME》，記者希望他當場唱一下？派翠克急忙推辭：「不要啦，我怕被罵！」

