直擊／山下智久做勢餵粉小籠包喊「騙你的」 喊話粉絲喝珍奶記得要健身

【緯來新聞網】山下智久今（15日）一連在Legacy Tera舉辦三場見面會「TOMOHISA YAMASHITA 2025 台北 Talk & Mini Live」，吸引3900名台粉到場支持。他一出場就獻唱《擁抱我小姐》並向粉絲獻上飛吻，立刻引爆在場粉絲尖叫。語文能力很好的他，也不忘用中文向粉絲喊話：「很高興見到大家，I LOVE YOU」，並在現場大舕小籠包、珍奶，並喊出日劇《改造野豬妹》經典台詞：「野豬力量注入！」充滿生活感的互動，讓粉絲直呼滿足。



山下智久透露今天為了3場見面會，一早7點就起床準備三溫暖，一進到冷水池，就被超低溫的冷水給冷醒，並喊話要用「150％的努力」來陪伴粉絲。見面會上，他也分享生活近況，表示自己習慣亞洲飲食，就算去歐洲工作，也會去吃拉麵，「還有我一回到日本，看到便利商店有賣納豆就覺得好感動，歐洲真的好難買。」在場粉絲立刻推薦他吃台灣特產臭豆腐，並加碼要拍影片作證，他立刻露出無奈笑容，當場承諾：「好吧真拿你們沒辦法，我會拍影片給你們看的。」



今山下智久與粉絲一同玩猜謎遊戲，在台下粉絲幫忙下，成功完成所有台灣常識小題目，開心接受美食獎勵，大口吃下小籠包、喝珍奶，一吃到台灣美食他立刻用中文大讚：「好吃！」肉汁滿滿讓他直呼很幸福。調皮的他，還夾起小籠包做勢要為台下粉絲吃，下秒才笑喊：「騙你們的啦！我要好好珍惜著吃！」喝珍奶時他則表示，平常不太吃甜食，只有珍奶例外，還不忘提醒粉絲：「如果沒有去健身房就不要喝太多喔！」

廣告 廣告

山下智久舉辦3場見面會，吸引近4千名粉絲到場。（圖／HIGH HOPE提供）

山下智久做勢要餵粉絲吃小籠包。（圖／HIGH HOPE提供）

更多緯來新聞網報導

夏和熙雙喜臨門晉升「夏董」 入圍金鐘又當老闆好旺

婁峻碩、焦凡凡新婚1年宣布懷孕 喜曬超音波照：生日祝福留給新成員