（直擊）山下智久投餵小籠包「騙你的～」 笑嗆台粉：沒健身不准吃
〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久今天(15日)在南港Legacy Tera舉行三場限定Talk＆Mini Live活動，3場共吸引3900名粉絲朝聖，好友周杰倫也送上花籃，寫著「Good Show」祝福。山下智久開場以主演日劇《詐欺花美男》的主題曲《擁抱我小姐》登場，唱到激動處還下跪，現場尖叫聲不斷。
山下智久的見面會下午場開放媒體採訪，他分享已經不知道來過臺北幾次了，「如果去一個地方很多次，一出機場就會聞到那個味道，我來過台灣不少次了，有把味道跟記憶連在一起，一出機場就有很好吃的味道呢！」他透露此行品嘗了牛肉麵，大讚非常好吃。
山下智久分享，曾經在歐洲待了一段時間，「會不自覺想要吃亞洲食物，可能是從小到大都被這樣的食物餵養長大，所以我到歐洲還吃了拉麵，尤其是納豆，在歐洲很難買納豆，回到日本的超商買到納豆很感動。」
聽到不少粉絲都能接受納豆，讓山下智久感到很驚訝，台下有粉絲大喊「臭豆腐」，山下智久也說：「對！臭豆腐，吃臭豆腐需要勇氣，好吃嗎？我覺得我有自信能吃，但不知道哪來的自信。」粉絲敲碗要山下智久要將吃臭豆腐的模樣拍成影片，山下智久也寵溺的說：「真拿你們沒辦法，那我就拍吧，我會去吃的！」
他在見面會上品嘗小籠包、珍珠奶茶，他還故意夾著小籠包作勢要投餵粉絲，讓台下粉絲像魚池裡面的魚一樣，瘋狂舉手。不過山下智久有夠壞，笑說：「騙你們的！我要好好珍惜，好想喝啤酒喔，超幸福的謝謝。」至於珍珠奶茶，山下智久則表示，平時不吃甜點，珍奶是吃完飯之後會想喝的飲品，「而且我今天有去過健身房，可以喝，我可以吃很多沒關係，但你們沒有去健身房，不要吃太多！」笑翻眾人。
現場準備了「台灣猜謎」，包括「哪個台灣地名不是來自日本？」、「台灣哪個地方有花火節？」、「台灣常用的插座是哪個？」，猜台灣水果時，山下智久看到釋迦直呼：「好像《航海王》喔！」笑說長得很像惡魔果實。由於粉絲們瘋狂給提示，山下智久大讚人很好，不過一度被粉絲誤導，山下智久幽默表示：「我剛剛相信大家，結果答錯了，如果這次再錯，你們就要給我去看100次MV！」互動相當逗趣。
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆
更多自由時報報導
（直擊）山下智久抵台700粉絲擠爆！轉身偷收卡片、脫帽鞠躬超有禮
山下智久感動台粉太體貼！約會周杰倫被尊重：讓我很自在
中國籲公民暫勿前往日本 台灣網友反大讚好消息：旅遊品質直接提升
黃明志遭拘留9天獲釋發聲 還原謝侑芯離世過程：我已經盡全力搶救了
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
突拋震撼彈！蕭敬騰宣布今年留台跨年鬆口「關鍵主因」：失去很多
由三立電視及群健電視聯合製播、已經連續5年奪下跨年晚會網路流量冠軍的台中水湳跨年晚會，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波公布將陪伴現場與電視、網路觀眾一起倒數送走2025的壓軸嘉賓，是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
米蘭達回來了！《穿著Prada的惡魔2》曝光 梅莉史翠普冷一句掀回憶殺
《穿著Prada的惡魔2》前導預告與海報正式曝光！距離梅莉·史翠普（Meryl Streep）、安·海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉·布朗特（Emily Blunt）與史丹利·圖奇（Stanley Tucci）首度化身米蘭達、安迪、艾蜜莉與奈吉，已將近二十年。這次的預告中，米蘭達一句冷冽的「也等夠久了（It’s about time）」道盡影迷心聲，引爆全球討論。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 1 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
辱罵台灣遊客！義大利披薩店老闆道歉「這1句」 網怒：對象都搞不清楚
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，稍早，披薩店PO出道歉影片，表示要向「所有中國人與台灣人道歉」。不過卻引發網友怒轟「連道歉的對象都搞不清楚」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前