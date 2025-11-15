直擊／山下智久跪地熱唱〈擁抱我小姐〉！當場嗑小籠包 自曝：我7點就健身能多吃

山下智久今將一連在Legacy TERA舉行3場演出。HIGH HOPE提供

日本男神山下智久睽違14年在台舉辦專場活動，今（15日）在Legacy Tera會粉絲，寵粉的他，挑戰1天舉辦3場演出，將吸引3900人次朝聖。山下智久也貼心地調整演出服裝及內容，想給3場購票觀眾不同的演出驚喜！

睽違14年辦專場！飆150％努力寵粉

好久沒舉辦粉絲活動的山下智久，趁著40歲這個關鍵年紀期待與粉絲面對面互動，今天特別舉辦Talk＆Mini Live活動，由於一票難求，特別加開上午場，第一場11點半就開始了，他表示由於今天有3場演出，7點就起床準備，已做完三溫暖及健身維持體力，笑說：「冷水池的水溫超冰，跳下去後醒腦得不得了，今天我會用150％的努力陪伴大家。」

山下智久也不是隨口說說，一開場就以經典日劇《詐欺花美男》的主題曲〈擁抱我小姐〉瞬間炒熱氣氛，讓他越唱越嗨，還跪地熱唱，讓1300人扯嗓尖叫。山下智久在talk橋段也提到已數不清來了幾次台灣，也現場接受台灣常識隨堂考，在粉絲的「放水」幫助下，認識了「蓮霧」、「釋迦」等水果，還現場品嘗了小籠包、珍奶等台灣味。

山下智久除了與粉絲分享心裡話，還準備了3首招牌曲。HIGH HOPE提供

小籠包太美味！捨不得給粉絲

山下智久昨天受訪時已提到是小籠包鐵粉，前幾天在倫敦也忍不住吃了小籠包，今天在台上品嘗道地的小籠包，一入口就滿足大讚好吃，還作勢夾了一個想請粉絲吃，看到粉絲的熱情回應，還逗觀眾說：「騙你們的啦！我要好好珍惜地吃耶！幸福到好想配啤酒。」

另外喝了一口珍奶的他，也大讚口感非常棒，「我平常不太吃甜點，但只有珍奶是會想在飯後喝喝看的。」還強調自己今天早上已去過健身房，可以多吃一點，還提醒觀眾說：「如果你們沒去健身房的話，就不要吃太多耶，好喜歡這個美食單元，早上沒有這一段。」

山下智久承諾之後還會再來台會粉絲。HIGH HOPE提供

活動尾聲山下智久也感性提起已達不惑之年的期許，他說：「提到40歲就會想起老鷹，聽說老鷹會在40歲親自用嘴巴拔下自己的羽毛，過程非常非常地痛，但如果中途放棄的老鷹，可能就再也飛不起來。我也想藉此告訴大家我的心情，我也想鼓起幹勁，再努力個10年、20年。」透露這就是他想親自召開見面會，與粉絲當面聊聊天的原因，也請粉絲繼續支持他。

最後山下智久則接連演唱〈Loveless〉與〈Party Don’t Stop〉兩首嗨歌，唱到一半還脫下外套，讓粉絲嗨到瘋狂尖叫，最後用中文問歌迷「你愛我嗎？」聽到觀眾的熱情呼喊也用中英文告白示愛，並約定下一次再見面。

