直擊／山下智久隔14年！一口氣開三場「大嗑小籠包」40歲吐心聲惹淚

日本男神山下智久今（15日）在Legacy TERA一連展開三場「TOMOHISA YAMASHITA 2025台北 talk & minilive」，這是他繼2011年後，時隔5千多天再度以個人身份來台開唱。開場以名曲〈擁抱我小姐〉登場，全場立即尖叫，他以中文說出「我是山下智久，請多多指教」。

山下智久舉辦早中晚三場見面會，他表示一早就去了三溫暖及健身房，「三溫暖的冷水溫度超級低，好醒腦」，表示接下來也會拿出150％的努力，來陪伴大家。私下也多次台旅遊的山下智久，笑說一下飛機就聞到了「很好吃的味道」，這次還吃了牛肉麵，直呼非常好吃。

山下智久一舉一動都相當迷人。（圖／HIGH HOPE提供）

見面會中，他更大口吃下小籠包，直呼好吃外，更作勢要餵粉絲，「騙你們的，我要珍惜著吃。」也一邊喝著波霸珍珠奶茶，「我平常不太吃甜點的，我只有在吃完飯後想喝喝看」透露今天有去了健身房，所以可以放心吃美食，並叮嚀粉絲：「如果沒有去健身房，就不要吃太多喔。」

活動分成多個互動區段，除了有粉絲投稿問題箱外，台灣常識小測驗更讓現場氣氛變得像遊戲節目，他靠台下舉手提示回答問題，過程中數次抬手確認「真的嗎」，粉絲笑到停不下來。

接近尾聲時，山下智久感性表示，因為40歲是歷程碑，想要跟大家親自見面，傳達心意給大家，「說到40歲就會想到老鷹，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，牠們會用自己嘴巴把羽毛拔下來，很痛，但中途放棄的話就會永遠飛不起來了，我很想要直接告訴大家，想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」最後以歌曲〈Loveless〉、〈Party Don’t Stop〉劃下句點。

