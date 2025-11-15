直擊／希澈出手！「狠脫利特上衣」胸肌腹肌全曝光 東海銀赫又發糖

記者林汝珊／台北報導

SUPER JUNIOR希澈羽毛造型，讓大家忍不住笑場。（圖／讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，昨日開始一連三天登上臺北大巨蛋，帶來巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》，共吸引9萬人到場，演出創下驚人紀錄。今（15日）第二天的演出驚喜不斷，成員希澈更直接把利特上衣給脫了，嗨翻全場。

希澈扒開利特衣服。（圖／讀者提供）

SUPER JUNIOR一連演唱〈Express Mode〉、〈Mr. Simple〉、〈BONAMANA〉、〈Sorry, Sorry〉等勁歌，隊長利特先是將黑色西裝外套給脫去，希澈便緊接著從後方將他襯衫扣子給解開，利特露出結實胸肌、腹肌，讓粉絲大飽眼福。

東海、銀赫發糖。（圖／讀者提供）

而東海身穿黑色深V西裝，同樣是性感滿分，與銀赫再度發糖，繼昨日的「借位接吻」後，今天再度親密靠頭，讓全場3萬粉絲陷入瘋狂。演唱完〈Don't Don〉時，E.L.F.也跟著節奏齊喊「SUPER JUNIOR」；〈Marry U〉後，觀眾席也舉起應援「再一次，我願意」、「明天給你結婚紀念禮物」，展現台灣E.L.F.的堅強應援實力。

