直擊／張惠妹、A-Lin合體跨年吸7萬民眾 維安升級動員200警力

台東跨年晚會雙天后阿妹、A-Lin齊聚。資料照

「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」今（31日）晚在台東濱海公園盛大登場，由天后張惠妹（阿妹）攜手A-Lin「雙A合體」壓軸演出，號召力驚人，今晚預估吸引超過7萬人湧入現場，一同迎接2026年的第一道曙光。台東縣政府為確保活動順利進行，已提前啟動高規格維安與人流管制措施。

跨年前夕，台東部落耆老吟唱阿美族傳統古謠，為晚會進行祈福儀式，象徵平安順利，也為活動揭開序幕。由於近期北部發生隨機攻擊事件，外界對大型活動安全格外關注，台東縣府強調將以最高標準守護民眾安全。

今晚台東跨年將動員警民力200餘人，全場劃分為四大管制區，並增設7處警察服務站，配置明顯警示燈，同時成立緊急應變處理小組，在重要路口及會場周邊設置監視設備，由專人即時監看。現場全面禁止攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，違者將依法處理。

台東跨年晚會現場加強維安警力。尤嬿妮攝

在強化維安的同時，舞台與演出規格同樣升級。晚會採用高規格音響設備，確保舞台正前、左右區域觀眾皆能清楚感受演出；主舞台螢幕設計為半透明形式，搭配後方燈光營造層次視覺效果，並透過舞台延伸設計，拉近藝人與觀眾距離，另設置DJ台串聯演出氣氛，打造高張力、沉浸式的跨年音樂體驗。

為感謝台東縣政府長期支持，張惠妹親自號召多組出身台東、或與台東淵源深厚的重量級歌手齊聚家鄉。日前她於台東濱海公園進行彩排時，不忘貼心叮嚀現場粉絲「穿暖一點、不要感冒」，還幽默對聽到漏音的民眾喊話：「你們就假裝沒聽到，明天要裝作第一次聽。」

本屆跨年晚會卡司橫跨世代與音樂風格，包含A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100%、李英宏、葛仲珊、持修等多位金曲常客，今晚將在海風與浪聲陪伴下，獻上一場專屬台東的跨年音樂盛會。



