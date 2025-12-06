直擊／快車變慢車！台鐵大誤點 桃園至中壢設備故障「車要等179分鐘」

記者簡浩正／台北報導

台鐵公司今日公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，許多車次大誤點。（圖／記者簡浩正攝影）

台鐵大誤點！台鐵公司今（6）日下午公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，造成上下行列車大誤點。由於今日是假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，也因誤點擠在車站月台邊，甚至有車次延誤179分鐘，而好不容易搭上車的旅客，也發現火車走走停停「快車變慢車」，不知何時才能回家。

台鐵公司今日公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電。目前許多車次大誤點，更有車次誤點179分鐘。（圖／記者簡浩正攝影）

台鐵公司今日公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，許多車次大誤點。（圖／記者簡浩正攝影）

《三立新聞網》記者晚間下班後至台鐵松山站，原準備搭車南下，但欲搭乘的班次誤點時間一直往後延而決定退票；甚至看到其他車次顯示「誤點179分鐘」；而即便到站的車次，也全都停留在月台一段時間才開車，月台也不斷廣播「因各車次都有所延誤，若趕時間旅客請改搭其他交通工具」等話語。

廣告 廣告

記者也看到無論是售票口、月台都有一臉疑惑的民眾，紛紛詢問站務員何時有車。記者也上前詢問站務員目前發車狀況，站務員表示因桃園至中壢電車線問題未解，各車次發車時間都未定。

台鐵公司今日公告，受電力設備故障影響，目前桃園至中壢間西正線電車線無電，許多旅客也因誤點擠在車站入口、月台邊。（圖／記者簡浩正攝影）

依據台鐵官網營運資資訊顯示，今日13時41分發公告表示，受電力設備故障影響，目前桃園=中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，上、行列車均有延誤，預計要到傍晚17時才恢復。而後又再次更新，預計今晚9點才能恢復。

更多三立新聞網報導

執行副總統交管 24歲警遭車撞飛搶救急轉院！北榮曝傷勢：無臟器外露

3大職缺曝光！百億企業徵才條件超佛心 吊車大王：只需符合「2點」

明迎「大雪」6大禁忌一次看！快做「2件事」可旺財

12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去

